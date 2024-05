Giuntoli, strappo alla regola solo per lui: il fenomeno arriva gratis | Unico over 30 in programma

La filosofia della Juventus è quella di investire sui giovani ma Giuntoli fa uno strappo alla regola, può arrivare gratis l’esperto centrocampista utile anche in Champions

La Juventus ha deciso di puntare su giovani talenti per costruire un nuovo ciclo vincente. I problemi societari della passata stagione hanno reso necessario investire su alcuni giocatori che si erano fatti notare con la Next Gen in Lega Pro. Buttati nella mischia da Max Allegri, hanno messo in difficoltà il tecnico livornese che li ha spesso preferiti ai titolari dal primo minuto, con un cambio generazionale in atto alla Continassa.

Altri sono stati mandati in prestito e torneranno a Torino nel prossimo ritiro estivo, come il fantasista argentino Matias Soulè, trascinatore nel Frosinone ancora in corsa per ottenere una storica salvezza.

Cristiano Giuntoli, nel suo primo anno da direttore sportivo dei bianconeri, ha proseguito questa filosofia ingaggiando tre giocatori di prospettiva che non hanno ripagato le aspettative.

Prima Timothy Weah, poi il portoghese Tiago Djalò e infine Carlos Alcaraz non sono riusciti a imporsi nello scacchiere tattico di Allegri e sono destinati a cercare fortuna altrove.

Per la Juventus un campione in mezzo al campo, ha l’esperienza giusta per la Champions

Anche la prossima estate Giuntoli proverà a rinforzare la rosa con giocatori da far crescere, scommesse da vincere. Potrebbe però esserci un’eccezione alla regola data la possibilità di poter ingaggiare un giocatore di assoluto valore come Casemiro.

Il brasiliano non sta replicando in Inghilterra le ottime prestazioni che ha fornito con la maglia del Real Madrid ma rappresenta un profilo di caratura internazionale che potrebbe alzare il tasso tecnico del centrocampo anche in vista del ritorno in Champions League.

La stagione negativa del Manchester United, si gioca tutto in una partita secca, riuscirà a battere il City?

Il Manchester United ha subito la sconfitta numero 13 del suo campionato nello scorso weekend e Casemiro è stato tra i peggiori in campo. In Premier i Red Devils sono stati agganciati dal Chelsea e sono in lotta per qualificarsi alla prossima Europa League.

Pass che potrebbe arrivare anche con la vittoria della FA Cup dove il club ha raggiunto la finale che vedrà di fronte i cugini del City di Pep Guardiola per una stracittadina affascinante che sarà seguita dagli appassionati di calcio di tutto il mondo.