Lukaku torna a Milano? Il CLAMOROSO indizio di mercato lascia tutti di stucco | Pronta la coppia che scoppia

L’attaccante belga, che quasi sicuramente non sarà riscattato dalla Roma, potrebbe restare in Italia e tornare clamorosamente a Milano.

Nelle ultime tre estati, in un modo o nell’altro, è stato protagonista assoluto del mercato estivo per quel che riguarda la nostra Serie A. Nell’estate 2021, dopo lo Scudetto conquistato con l’Inter da MVP dell’intero campionato, arriva la proposta del Chelsea, il club nerazzurro è costretto a vendere ed il bomber belga passa in Premier per la cifra record di quasi 120 milioni di euro.

Dopo una stagione molto negativa, piena di infortuni ed incomprensioni con l’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel, nel club londinese per lui non sembra più esserci spazio, così come è lo stesso Lukaku a voler cambiare aria. Grazie alla bravura ed all’astuzia di Beppe Marotta, quindi, torna clamorosamente all’Inter con la formula del prestito secco.

L’estate scorsa, infine, è stata quella in cui più ha fatto parlare di sé. Quando sembrava tutto fatto per il suo ritorno definitivo all’Inter, infatti, ecco il suo tradimento, con le chiamate di ex compagni e dirigenti a cui non seguiva risposta e l’interessamento della Juve per rendere ancor più fitta la trama del giallo. I nerazzurri lo mollano, i bianconeri non affondano il colpo e così Lukaku resta al palo finché non arriva l’interessamento della Roma.

In giallorosso il belga arriva con un prestito oneroso di otto milioni ed eventuale riscatto da discutere al termine della stagione. I venti gol realizzati fin qui in tutte le competizioni sono sinonimo di garanzia realizzativa, ma per tutto il resto Lukaku non sembra più essere quello che Antonio Conte aveva fatto diventate il miglior attaccante dell’intera Serie A.

Casting panchina, il nome nuovo per il Milan

Anche per questa ragione, ma soprattutto per motivi anagrafici, la Roma non sembra essere disposta a sganciare i circa 40 milioni di euro che il Chelsea chiede per il suo riscatto e per Lukaku si potrebbe prospettare un’altra estate da protagonista e piena di dubbi ed incertezze.

Alcuni movimenti in panchina, però, potrebbero riaprirgli le porte del campionato italiano. Oltre a Conceiçao, Fonseca, Sarri e Van Bommel, infatti, sulla lista del papabile nuovo allenatore rossonero ci sarebbe anche Graham Potter. Il tecnico inglese è stato proprio l’allenatore che ha sostituito Tuchel sulla panchina del Chelsea, dopo la meravigliosa esperienza al Brighton.

Milan, ipotesi Potter per la panchina. Con lui arriverebbe anche Lukaku

Ai Blues, però, le cose non sono andate benissimo e Potter fu esonerato al termine della scorsa stagione. Dopo un anno di attesa, però, ora l’ex Brighton è pronto a tornare in panchina e aspetta la chiamata giusta. Quella del Milan potrebbe fare al caso suo e una delle sue prime richieste, qualora dovesse arrivare a Milanello, potrebbe essere proprio Romelu Lukaku.

Il Milan, oltre all’allenatore, cercherà la prima punta per sostituire il partente Olivier Giroud. Romelu Lukaku è stato in orbita rossonera anche durante l’estate scorsa e la prossima potrebbe essere quella giusta per arrivare al Diavolo insieme al tecnico Graham Potter.