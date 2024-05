Napoli, Zielinski non se n’è andato a parametro 0: lo scambio CLAMOROSO nascosto fino ad oggi

Ad agevolare il passaggio di Zielinski all’Inter è stato un accordo sotto banco tra Inter e Napoli, in Campania approda il centrocampista nerazzurro

Il pareggio di Udine ha permesso al Napoli di raggiungere in solitaria l’ottavo posto in classifica, quello utile per qualificarsi alla prossima Conference League, l’obiettivo minimo di una stagione da accantonare ma traguardo essenziale per poter effettuare una campagna acquisti di livello, con la prospettiva di intraprendere un nuovo ciclo con una guida tecnica che possa prendere in mano uno spogliatoio demotivato come quello dei partenopei.

Tanti i cambi in vista e in ogni reparto. In porta potrebbe andarsene Meret e De Laurentiis potrebbe puntare su un nome che possa infiammare la piazza, come lo spagnolo De Gea, in cerca di una nuova squadra e attualmente svincolato.

In difesa si cerca, a distanza di un anno, un centrale che sia degno del valore del giapponese Kim, con Natan che non è riuscito a farlo rimpiangere. Il preferito dalla dirigenza è il capitano del Torino Alessandro Buongiorno ma è necessario un cospicuo investimento per convincere i granata a farlo partire.

In attacco sarà fondamentale trovare un numero 9 da doppia cifra data la cessione di Victor Osimhen, con l’ipotesi di puntare su Romelu Lukaku, soprattutto se il bomber nigeriano dovesse firmare per il Chelsea.

Il Napoli si consola, perde Zielinski ma acquista il centrocampista dell’Inter

A centrocampo peserà l’assenza di Piotr Zielinski, svincolatosi e già promesso sposo dell’Inter. Il suo passaggio ai nerazzurri ha però un retroscena inaspettato, dato che presuppone un possibile scambio, con l’approdo in Campania di un esubero interista.

Potrebbe trasferirsi al Napoli Stefano Sensi, con l’azzurro che sarebbe disposto ad abbassarsi l’ingaggio pur di rilanciarsi restando comunque in Serie A. Alcuni infortuni hanno influito sul suo rendimento ma con l’ambiente giusto potrebbe tornare di nuovo protagonista.

Chi sarà il nuovo mister del Napoli? Sono due i favoriti

In dubbio anche la conferma di Lobotka, molto apprezzato dal Barcellona che ne ha ammirato le doti nel doppio scontro degli ottavi di finale di Champions League.

Adesso la priorità del patron Aurelio De Laurentiis è quella di scegliere chi sarà il nuovo allenatore del club, con due nomi che sono al momento i principali indiziati, cioè Stefano Pioli e Vincenzo Italiani, in rottura rispettivamente dal Milan e dalla Fiorentina.