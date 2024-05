Ora posso andare in vacanza | Marotta, chiuso l’ennesimo svincolato: è il terzo dopo Zielinski e Taremi

Terzo svincolato pronto per essere ingaggiato per l’Inter, la squadra si rinforza a costo zero, altro colpo di Beppe Marotta

Smaltiti i festeggiamenti per lo Scudetto e la seconda stella, l’Inter inizia a progettare la prossima stagione. Ancora tre partite da disputare in questa Serie A, dominata sin dalla prima giornata, ma senza nessun obiettivo ulteriore da raggiungere. Spazio alle seconde linee e pensiero che va alla squadra che verrà, che parte da solide basi, a partire dal tandem di uomini mercato composto da Beppe Marotta e da Piero Ausilio e da mister Simone Inzaghi, pronto per continuare la crescita avuta dalla squadra.

Non dovrebbero esserci le diverse cessioni che sono avvenute la scorsa estate, sapientemente sostituite da giocatori che si sono dimostrati all’altezza del club, da Davide Frattesi a Marcus Thuram, da Benjamin Pavard a Sommer.

La volontà della società è quella di confermare tutti i titolarissimi e di procedere a due rinnovi che sono molto a cuore a tutto l’ambiente, ovvero quelle di capitan Lautaro Martinez e di un tuttocampista come Barella.

Gli innesti che saranno necessari sono quelli di una o due nuove punte che possano far rifiatare la coppia di centravanti titolare e un’esterno con caratteristiche difensive che possa prendere il posto del partente Dumfries.

Non c’è due senza tre: ecco un nuovo colpo a parametro zero per l’Inter

Ma sono già due i nuovi acquisti dell’Inter. Si aggregheranno alla squadra nel ritiro estivo il centrocampista polacco Piotr Zielinski e l’attaccante iraniano Taremi, due giocatori di esperienza internazionale che possono alzare il tasso tecnico complessivo.

Entrambi sono arrivati a parametro zero dato che non hanno rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno e che li legava rispettivamente al Napoli e al Porto. Ma un terzo potrebbe firmare per l’Inter e si tratta di Praet, protagonista della vittoria della Championship per il Leicester di Enzo Maresca che torna così dopo solo un anno in Premier League.

Praet sogna di tornare a giocare in Serie A ma l’Inter è una destinazione rischiosa per lui

Praet ha già giocato in Italia, vestendo le maglie della Sampdoria e del Torino e farebbe così un importante salto di carriera.

Un salto nel vuoto per lui dato che si troverebbe di fronte una concorrenza agguerrita in uno dei centrocampi più forti e completi d’Europa.