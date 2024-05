Roma è malata: non ci torno per farmi menare | De Rossi, no definitivo dalla vecchia gloria

Un ex giocatore della Roma rifiuta di tornare a vestire la maglia giallorossa, nonostante ad allenarlo sia De Rossi, all’epoca suo compagno di squadra

Mese decisivo per la stagione della Roma che si trova a dover affrontare partite importanti nel giro di pochi giorni e con la fatica della rincorsa che la squadra ha fatto in campionato fino ad arrivare al quinto posto, adesso condiviso con l’Atalanta, squadra che i giallorossi affronteranno questo fine settimana in un match che potrebbe indirizzare la volata per qualificarsi alla prossima Champions League.

Entrambe le compagini saranno prima impegnate nel ritorno delle semifinali di Europa League, con la Roma chiamata a un’impresa, dovendo rimontare due reti in Germania, e i bergamaschi che partono dal pareggio di Marsiglia per strappare una storica finale in campo internazionale.

La prestazione fornita dalla Roma contro la Juventus ha fornito dei segnali positivi, con la squadra che ha lottato sino al termine per vincere la partita di fronte a un avversario tosto come i bianconeri, molto più riposati.

Daniele De Rossi si è meritato la riconferma sulla panchina del club anche per la prossima annata dopo l’ottimo rendimento che la squadra ha avuto da quando a gennaio è subentrato a José Mourinho.

Un ritorno di fiamma è possibile? Arriva la smentita, Zaniolo se ne sta lontano da Roma

Si è parlato nelle ultime ore del possibile ritorno di Nicolò Zaniolo ma il suo agente, Claudio Vigorelli, ha smentito quest’ipotesi. Il giocatore è in prestito con diritto di riscatto all’Aston Villa dai turchi del Galatasaray.

Queste le sue parole a Tuttomercatoweb.com: “Oggi si pensa soltanto a finire bene la stagione. Quella della Premier è stata una bellissima esperienza e non è detto che non possa continuare. Concentriamoci sul finale di stagione e sull’Europeo che è alle porte, poi vedremo”.

Il futuro di Zaniolo, tra gli Europei e la sua carriera con le squadre di club

Zaniolo, infatti, salvo sorprese sarà convocato da Luciano Spalletti per gli Europei che vedranno protagonisti gli azzurri in Germania a partire dal match d’esordio, previsto per sabato 15 giugno contro l’Albania.

Una volta finita quest’esperienza sarà delineato il futuro del giocatore che non ha trovato troppo spazio nel club guidato da Emery, tra le rivelazioni di questa Premier e in semifinale di Conference.