Acerbi ormai è usurato: sappiamo come sostituirlo | Ausilio, annunciato il colpo nostalgia: lo voleva da 7 anni

L’Inter si prepara a sostituire Acerbi con un giocatore che era stato nel mirino dell’Inter sette anni fa, Ausilio pronto per riprovarci

Tra i meriti dell’Inter di questa stagione e tra i motivi per cui ha dominato in Italia vincendo con un mese di anticipo il campionato va annotata la tenuta del reparto difensivo, tra i meno battuti d’Europa. Grande protagonista Sommer che ha sostituito nel migliore dei modi Onana, con il camerunense che ha, invece, deluso a Manchester. Il portiere svizzero si è dimostrato affidabile tra i pali e ha dato sicurezza a tutta la retroguardia nerazzurra.

Un altro innesto prezioso, arrivato nello scorso mercato estivo e sempre dal Bayern Monaco, è stato Benjamin Pavard, titolare nella Nazionale francese e dotato di un’esperienza internazionale e di un’abilità nell’impostare che hanno migliorato anche la circolazione del pallone.

Si è confermato ad alti livelli Alessandro Bastoni, che si prepara a guidare anche la difesa della Nazionale italiana negli Europei previsti per giugno in Germania. Per l’azzurro una stagione impeccabile con ottime prestazioni.

Meno decisivo e meno impiegato da mister Simone Inzaghi è stato invece Francesco Acerbi, protagonista anche dello spiacevole caso che lo ha visto protagonista con Juan Jesus con l’accusa, poi respinta, di razzismo. Questa potrebbe essere l’ultima stagione ad Appiano Gentile per lui.

Il sostituto di Acerbi gioca in Liga, era già finito nel mirino dell’Inter anni fa

Al suo posto l’Inter torna a pensare, a distanza di anni, a Koundé, difensore del Barcellona che non rientra più nei piani dei blaugrana. Il francese è molto apprezzato a livello internazionale, anche se non gioca nel suo ruolo abituale ma come terzino destro.

Oltre all’Inter è da sottolineare la concorrenza anche delle inglesi Chelsea, Manchester United e Newcastle e dei francesi del Paris Saint Germain. Il giocatore ha un contratto con il Barça fino al 2027 e la sua intenzione è quella di restare al Camp Nou ma la società sembra non essere dello stesso pensiero.

Ecco come sarà il mercato estivo dell’Inter

Il prossimo mercato dell’Inter non sarà all’insegna dello stravolgimento dell’attuale organico, con alcuni funzionali ritocchi, in particolar modo in attacco, con maggiori uomini necessari per far rifiatare Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Sono già arrivati due acquisti, a parametro zero, che saranno molto utili per il tecnico, due giocatori del calibro di Zielinski e di Taremi.