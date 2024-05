Lotito, operazione in stile Muriqi: ma questa volta senza spendere 1€ | Pronta la numero 9

Possibile colpo in entrata per la Lazio, un’operazione a costo zero per rinforzare l’organico, un affare che ricorda quello che portò alla firma di Muriqi

Con il pareggio raccolto sul campo del Monza la Lazio ha perso ufficialmente il treno Champions. Per i biancocelesti, salvo sorprese in queste ultime tre partite di campionato, sarà Europa League la prossima stagione, un piazzamento comunque in linea con le potenzialità di una rosa che ha subito in modo fin troppo netto la partenza di un fuoriclasse della trequarti come Milinkovic Savic e che ha assistito al calo di incisività offensiva di Ciro Immobile.

Ma la Lazio sta guardando da oltre un mese al futuro, da quando la dirigenza ha deciso di affidare la squadra a Igor Tudor per iniziare un nuovo ciclo dopo le dimissioni improvvise di Maurizio Sarri, per approfittare di questa ultima parte di annata per testare le potenzialità dell’organico e valutare i profili meritevoli di restare.

Dovrebbero essere diverse le cessioni in vista, da Pedro a Felipe Anderson fino a Romagnoli e lo stesso Immobile. Tutti giocatori che hanno dato un enorme contributo alla causa ma che adesso sembrano essere propensi a provare un’esperienza altrove.

Sarà compito del direttore sportivo Fabiani sostituirli degnamente, cercando anche possibili occasioni di mercato per non incidere troppo con la campagna acquisti sul bilancio societario che ha la prerogativa di non fare sforamenti.

Il giovane attaccante blaugrana potrebbe arrivare in Serie A con la formula del prestito

Sulla falsariga della trattativa che portò a Formello il centravanti Muriqi, un nuovo innesto del reparto offensivo potrebbe essere il giovane classe 2005 Vitor Roque che non sta trovando spazio al Barcellona.

In Spagna la gestione del talento brasiliano sta facendo discutere molto, se dovesse continuare a giocare poco in estate potrebbero aprirsi le porte per un prestito con l’obiettivo di fargli trovare continuità e la Lazio potrebbe proporsi.

Il punto sull’attacco della Lazio che adesso prescinde da Castellanos

Per l’attacco resta vivo il nome di Ioannidis, bomber del Panathinaikos, profilo che piace molto anche al mister biancoceleste. Dovrebbe restare Castellanos che sta trovando sempre più fiducia nell’ambiente e la stima dei tifosi ma che deve migliorare i propri numeri realizzativi.

Servirà però un compagno degno di affiancarlo o farlo rifiatare per essere competitivi su tutti i fronti che vedranno impegnata la Lazio.