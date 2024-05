Non avete idea di cosa vogliono fare | Pioli anticipa il mercato: non è Zirkzee l’obiettivo numero 1

Il Milan, oltre alla scelta del nuovo allenatore che sostituirà il tecnico parmense, ha degli obiettivi precisi di mercato.

L’ultima conferenza stampa di Stefano Pioli, quella andata in scena sabato nel primo pomeriggio alla vigilia della sfida poi giocata contro il Genoa, ha mostrato, quello che può ormai essere considerato l’ex allenatore del Milan, abbastanza in tono dimesso e ormai consapevole che il proprio destino sarà lontano da Milanello.

I rossoneri sembrano ormai decisi a cambiare gestione tecnica e ad affidarsi ad un nuovo allenatore per far partire un progetto tecnico totalmente diverso. Dopo aver fatto per settimane il nome di Lopetegui, che però è stato respinto con forza da quasi tutti i tifosi rossoneri che intanto si auguravano un arrivo di Antonio Conte, media e giornali hanno virato su Sergio Conceiçao che al momento sembra in pole per la panchina rossonera.

L’attuale tecnico del Porto sarebbe un nome gradito che metterebbe quasi tutti d’accordo. I tifosi del Milan, però, oltre ad un nuovo allenatore che possa essere vincente e dal carattere forte e altamente motivato, vorrebbero anche un calciomercato all’altezza per migliorare una rosa che possa essere competitiva sia in Italia che in Europa.

L’amministratore delegato Giorgio Furlani, soltanto poche settimane fa, aveva parlato di un mercato estivo che sarebbe stato di piccoli aggiustamenti e non certamente simile a quello di un’estate fa quando il Milan rivoluzionò la rosa con ben dieci acquisti. In effetti, l’orientamento del club rossonero sembra essere quello di operare in maniera mirata e parsimoniosa.

Mercato, ecco i piani del Milan

Tre o quattro acquisti, ma di grande valore, che possano migliorare e puntellare ogni reparto del campo. Un attaccante da oltre venti gol stagionali che possa essere il centravanti del Milan sia per il presente che per il futuro; un centrocampista di contenimento che possa dare equilibrio alla squadra; un difensore centrale di valore che possa aggiungere qualità al reparto. Se ci sarà spazio o modo si penserà anche ad un terzino destro.

Almeno per l’attacco e per la difesa i primi obiettivi rossoneri sul mercato sono abbastanza chiari. Joshua Zirkzee è il nome che si continua a fare per quanto riguarda la punta che andrà a sostituire il partente Olivier Giroud, mentre per la retroguardia il primo desiderio continua ad essere Alessandro Buongiorno che, nell’ultimo match tra Bologna e Torino di campionato, ha completamente annullato proprio l’olandese della compagine felsinea.

Mercato, Milan e non solo su Buongiorno

Il centrale del Torino piace tanto al Milan che lo segue da diverso tempo e già nel mercato invernale aveva provato un affondo. A gennaio, però, i granata non vollero privarsene e respinsero al mittente tutte le proposte che arrivarono. In estate le cose cambieranno e Cairo vorrà monetizzare il più possibile dalla cessione del suo Capitano. Si partirà da una base d’asta di 40 milioni di euro.

Su Buongiorno, oltre al Milan, sembra esserci l’interesse anche di Bayern Monaco, Tottenham e Napoli, con De Laurentiis che sembra aver trovato il modo per avvicinarsi ai 40 milioni richiesti dal Torino, anche attraverso l’inserimento di alcuni bonus. Il ragazzo, però preferirebbe giocare la Champions League e gli azzurri non possono ovviamente dargli questa possibilità. Ecco che i rossoneri, quindi, continuano a trattare, sperando che attorno al nome del centrale della Nazionale non si crei un’asta.