Pronta la panchina prestigiosissima | Allegri in Champions League, ma non con la Juve: CLAMOROSO epilogo

Il tecnico livornese è sempre più vicino dal lasciare la Juventus al termine della stagione. per lui si apre un’altra grande opportunità.

I quattordici punti conquistati nelle ultime quattordici giornate di campionato non sono di certo un bel biglietto da visita da presentare alla società in vista di una possibile conferma sulla panchina della Juventus. I bianconeri, infatti, hanno disputato un girone di ritorno al di sotto delle proprie possibilità e, soprattutto da febbraio in poi, hanno avuto una media punti sicuramente non positiva.

Nonostante questo, però, soprattutto grazie ad un grande girone d’andata in cui erano in lotta per il primo posto con l’Inter, poi diventata Campione d’Italia, la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo minimo stagionale, non sembra essere in discussione e alla Juve mancano soltanto tre punti per avere la certezza di centrare il risultato.

A metà della settimana prossima, inoltre, c’è un altro appuntamento cruciale che definirà ancora meglio la stagione bianconera. La finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, infatti, potrebbe regalare la possibilità alla Juventus di vincere un trofeo a tre anni di distanza dall’ultimo (la stessa Coppa Italia conquistata sempre contro l”Atalanta nel maggio 2021).

La stagione juventina, quindi, dopo tanti alti e bassi e diverse critiche, ma soprattutto dopo tre mesi complessivamente complicatissimi, potrebbe avere un epilogo più che positivo, tanto da cambiare giudizi, opinioni della critica e narrativa su questo 2023/2024.

Juve, con Allegri sarà addio a fine stagione

Nonostante la possibilità di vincere un trofeo e la quasi certezza di partecipare alla prossima Champions League, però, non sembra essere in discussione la separazione tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Il tecnico livornese, infatti, nonostante un altro anno di contratto, dovrebbe salutare a fine stagione, con la società che pare intenzionata ad aprire un nuovo progetto.

A meno di clamorosi ed inaspettati colpi di scena, quindi, da luglio sulla panchina della Juventus ci sarà un nuovo allenatore. I bianconeri, inoltre, potrebbero essere facilitati in questa scelta dall’eventualità di non dover pagare l’ultimo anno di contratto che legherebbe ancora il tecnico livornese al club torinese. Questo accadrà se Allegri dovesse firmare subito un nuovo contratto con un’altra squadra.

Panchine europee, pronto Allegri se salta Luis Enrique

Nelle ultime ore si sarebbe aperta una pista clamorosa che porterebbe l’attuale allenatore della Juventus a Parigi a sostituire Luis Enrique. Il tecnico catalano ha fallito l’obiettivo che la squadra parigina insegue da tempo – la vittoria della Champions League – a causa della clamorosa e sfortunata eliminazione arrivata per mano del Borussia Dortmund nelle semifinali del torneo.

Nonostante il presidente del PSG abbia confermato a parole più volte Luis Enrique sulla panchina parigina e nonostante il catalano abbia un contratto valido fino al 2025, non si escludono nuovi ribaltoni e scossoni che porterebbero ad un nuovo esonero all’ombra della Tour Eiffel. In quel caso sarebbe proprio Massimiliano Allegri il candidato numero uno per sedersi sulla panchina dei Campioni di Francia.