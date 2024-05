“Ma quello è Piqué” | Ibrahimovic, colpo esotico in difesa: convinto il centrale di esperienza

Lo svedese è ormai al centro della dirigenza rossonera e, in estate, per la prima volta si occuperà di calciomercato.

L’avventura al Milan di Zlatan Ibrahimovic cominciò un giorno di fine agosto del 2010. Come qualcuno ricorderà, infatti, l’attaccante svedese aveva rotto con l’ambiente del Barcellona, ma soprattutto con l’allora tecnico Pep Guardiola e fu ceduto dopo appena un anno dal suo arrivo a suon di milioni dall’Inter. I rapporti tra lui e tanti leader dello spogliatoio blaugrana si era ormai deteriorato.

Da Guardiola, appunto, a Messi, da Puyol a Xavi, da Iniesta e Busquets. Ibra non aveva legato con i senatori della rosa e soffriva tantissimo il ruolo da protagonista ed assoluta star che rivestiva proprio La Pulce argentina. L’unico con cui lo svedese sembrava andare d’accordo era Gerard Piqué, a quei tempi centrale titolare di Spagna e Barcellona.

Piqué era un ottimo difensore, soprattutto palla al piede, e assicurava a Guardiola che il possesso palla cominciasse già dalla propria area. Solo nella scorsa stagione è arrivato il suo ritiro dal Barcellona e dal calcio giocato dopo aver vestito le sole maglie di Manchester United, ad inizio carriera, e appunto del club catalano.

Proprio in quel ruolo il Milan cerca un rinforzo che possa migliorare la qualità di un reparto che in questa stagione ha sofferto troppo ed ha concesso davvero tantissimi gol. Non solo un centrale di difesa, però, anche un centrocampista difensivo, fisico e di contenimento dovrà essere ricercato sul mercato per irrobustire la fase difensiva.

Milan, tutto su un difensore centrale

La prima idea per quanto riguarda il difensore centrale è quella che porta ad Alessandro Buongiorno, Capitano del Torino e già nel giro della Nazionale azzurra, che il Milan aveva cercato già durante la scorsa sessione invernale di calciomercato. I granata respinsero al mittente tutte le offerte, ma in estate ascolteranno le proposte che arriveranno.

Oltre ai rossoneri, però, su Buongiorno sembra esserci anche il forte interesse di Napoli, Inter e alcuni club di Premier ed il Milan non ha intenzione di partecipare ad aste al rialzo. Ecco che, come spesso accade ultimamente, il Diavolo potrebbe guardare all’estero per trovare un centrale già pronto per il nostro campionato.

Mercato Milan, occhi su Rafa Marin del Real

Il direttore dell’area scouting, Moncada e il direttore sportivo, D’Ottavio hanno viaggiato molto in questi mesi e, per il difensore centrale, si sono soffermati molto soprattutto sul campionato spagnolo. Qui, infatti, si è messo in evidenza un giovane ragazzo di proprietà del Real Madrid, ma che in questa stagione ha vestito la maglia dell’Alaves.

Si tratta di Rafa Marin, classe 2002, che in questa stagione ha collezionato 30 presenze, con un totale di 2217 minuti giocati, frutto di 25 gare da titolare. Un ottimo campionato, il suo primo in assoluto in Liga, che lo ha messo in evidenza anche agli occhi di diversi osservatori in giro per il Mondo. Come quelli del Milan che ora cercheranno di aprire una trattativa con i dirigenti del Real Madrid.