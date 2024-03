Ciro Immobile nuovo #17 del Milan dall’1 luglio: Ibra a Roma per convincerlo | Arriva ad una sola condizione

Ibrahimovic è a Roma per convincere Ciro Immobile a diventare il nuovo centravanti del Milan, il bomber azzurro accetta solo a una condizione

Le ultime due stagioni sono state sottotono per Ciro Immobile. I numeri restano soddisfacenti ma il bomber aveva abituato i tifosi della Lazio a competere per il titolo di capocannoniere. L’incisività sotto porta è diminuita così come l’utilizzo da parte di mister Sarri che ha speso preferito Castellanos in questi ultimi mesi.

Il centravanti azzurro ha comunque raggiunto 200 reti in Serie A e siglato l’importante goal su calcio di rigore che ha consentito alla sua squadra di battere il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, in attesa del complicato match di ritorno previsto tra qualche giorno in Baviera.

Passaggio del turno che sarebbe un valido motivo per rivalutare una stagione al di sotto delle aspettative, dopo il secondo posto dello scorso campionato. I biancocelesti sono in corsa anche in Coppa Italia, dove l’attendono nel doppio scontro la Juventus di Max Allegri.

In Serie A l’obiettivo minimo resta quello di confermare un piazzamento europeo, con il quarto posto adesso distante ben otto punti dopo la sconfitta nello scontro diretto di Firenze nello scorso fine settimana.

Immobile nel mirino del Milan, Ibrahimovic al lavoro per convincere la punta

Per Immobile il ciclo con la Lazio sembra essere giunto al termine. Sirene arabe si erano fatte prepotenti già la scorsa estate ma si prospetta un’altra nuova possibile destinazione per lui, quella del Milan, che sta pensando a lui nel caso in cui Giroud dovesse lasciare i rossoneri a giugno per chiudere la carriera in Mls.

Zlatan Ibrahimovic, nel nuovo ruolo dirigenziale spiegato di recente da Gerry Cardinale, avrà il compito di convincere il giocatore a sposare il progetto tecnico del Milan, con garanzie di titolarità come incentivo alla firma.

Da Giroud a Ciro Immobile, un cambio nella continuità per l’attacco del Milan

Un possibile passaggio di testimone tra due centravanti esperti e letali in area di rigore, con la speranza, per i tifosi rossoneri, di abbracciare un Ciro Immobile sulla falsariga del suo trascorso nella Capitale piuttosto che la versione opaca che propone in Nazionale.

La valutazione resta in atto, anche se la differenza potrebbe farla la conferma o meno di Stefano Pioli in panchina, con il tecnico emiliano che sarebbe favorevole alla buona riuscita della trattativa.