Inzaghi voleva il trattamento di favore, Lotito gioca la carta ‘IMPREVISTO’: offerta una cifra sconcia e irrifiutabile

Amici amici e poi…il presidente gli soffia il giocatore all’ex allenatore della Lazio! Il patron biancoceleste non si fa scrupoli

La Lazio è scatenata sul mercato in questo inizio di sessione estiva di mercato. Loum Tchaouna si unirà ufficialmente dopo un accordo da 8 milioni con la Salernitana. Tijjani Noslin è stato presentato ieri dopo un accordo con il Verona per 15 milioni più una percentuale sulla rivendita, pronto a ricoprire il ruolo di centravanti e più.

Oluwafisayo Faruq Dele-Bashiru, 23 anni, con origini nigeriane e passaporto britannico, è atteso oggi per rafforzare il centrocampo con un prestito oneroso di 2 milioni e un obbligo di riscatto a 4 milioni dall’Hatayspor.

I colpi messi a segno sono diversi, ma tutti bilanciati e studiati per una vera e propria ristrutturazione della squadra che ha visto le recenti partenze di Felipe Anderson, Luis Alberto e Kamada.

Intanto, attenzione anche alla possibile partenza di Taty Castellanos, corteggiato dal Girona che potrebbe offrire ben 20 milioni di euro, cifra che convincerebbe Lotito a lasciarlo andare.

Arriva anche il talento dal Barcellona

In questi giorni è stato annunciato attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club, l’ingaggio di Cristobal Muñoz Lopez, centrocampista spagnolo classe 2005. Questo il comunicato ufficiale:

“La S.S. Lazio informa di aver raggiunto un accordo per la stipula di un contratto di lavoro con il calciatore Cristobal Muñoz Lopez, proveniente dall’F.C. Barcelona”.

Lotito tenta il colpaccio

La Lazio si conferma come leader del mercato estivo in Serie A, avendo già concluso importanti affari come gli acquisti di Noslin e Tchaouna, con l’ufficialità imminente di Dele-Bashiru. Il presidente Lotito, determinato a potenziare la squadra capitolina, ora si concentra sull’acquisizione del talentuoso Albert Gundmundsson dal Genoa.

Il club ligure valuta il giocatore islandese 30 milioni di euro, dopo aver respinto un’offerta di 25 milioni dalla Fiorentina a gennaio. Sulle orme del giocatore ora ci sarebbero anche Juventus, Inter, Napoli e Roma.