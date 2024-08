Mai più in bianconero: se vi vedo ancora, cambio strada | Addio con polemica in Serie A: l’operazione è UFFICIALE

Definita la cessione, il giocatore lascia non con poco veleno i bianconeri, adesso avrà il posto da titolare assicurato

Arrivati ad agosto, il calciomercato entra nel vivo con l’ultimo mese di trattative. Le dirigenze stanno intensificando i contatti per chiudere le operazioni nel mirino e consegnare agli allenatori un organico più competitivo possibile per svolgere un campionato da protagonisti in Serie A. Ai nastri di partenza la favorita resta l’Inter che ha ampliato la propria rosa con alcuni ritocchi di grande livello e confermato l’ossatura che ha permesso a Inzaghi di vincere con merito lo Scudetto.

Le principali rivali saranno la Juventus e il Napoli che hanno affidato la guida tecnica rispettivamente a Thiago Motta e Antonio Conte, con molti cambi in mezzo al campo e in difesa, due reparti che avevano mostrato gravi lacune.

Possibili outsider saranno la Roma che sta investendo molto e ha rinnovato il proprio attacco, l’Atalanta che proverà a proseguire il proprio percorso di crescita agli ordini di Gian Piero Gasperini e il Milan dell’incognita Paulo Fonseca.

Si prospetta una lotta serrata anche per quanto riguarda la zona retrocessione, con le neopromesse Venezia, Como e Parma che hanno ambizioni maggiori rispetto a una salvezza tranquilla e con le altre che si stanno impegnando per alzare il tasso tecnico con i profili giusti individuati sul mercato.

Il portiere lascia i bianconeri, ora può tornare titolare in Sardegna

Il Cagliari cede Simone Scuffet al Milan. Il portiere è tornato in ottima forma dopo alcune stagioni sottotono e ha contribuito con le sue parate a salvare i sardi. I rossoneri si trovano a dover sostituire Sportiello che si è infortunato durante questo ritiro estivo. Parte dietro a Maignan nelle gerarchie ma troverà il suo spazio in una stagione densa di impegni.

Al suo posto a Cagliari il nuovo numero 1 sarà Marco Silvestri che lascia l’Udinese dopo essere stato scavalcato da Okoye nelle gerarchie tra i pali. Un addio non senza polemiche per lui che aveva necessità di cambiare aria per ritrovare la titolarità.

Tanti cambiamenti in porta in Serie A in questo mercato estivo

Il mercato dei portieri è stato molto attivo in quest’estate con diverse squadre che hanno deciso di cambiare il proprio estremo difensore, dalla Juventus al Monza fino al Parma e appunto il Cagliari.

Un ruolo cruciale in un campionato italiano che ha abbandonato l’impostazione catenacciara per proporre un gioco offensivo che richiede portieri all’altezza.