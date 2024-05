Un cavaliere non abbandona mai la sua Signora | Allegri lo voleva, ora anche la società: rinnovato il contratto

Rinnovo di contratto in casa Juventus, la volontà di Allegri e della società ha prevalso, arrivata la conferma nelle ultime ore

Un pareggio che sa di vittoria quello raccolto dalla Juventus allo Stadio Olimpico contro la Roma. I bianconeri hanno recuperato lo svantaggio iniziale, subito per mano di Romelu Lukaku, grazie al colpo di testa di Gleison Bremer e hanno avuto alcune chance ghiotte per portarsi in vantaggio, tra cui il palo colpito con una splendida conclusione dalla distanza di Federico Chiesa, finalmente il migliore in campo dei suoi, e con due interventi importanti di Svilar che ha sventato un tiro di Manuel Locatelli e un colpo di testa di Moise Kean.

Adesso per la matematica qualificazione alla prossima Champions League basterà battere il prossimo weekend il fanalino di coda Salernitana che si presenterà senza più nessun obiettivo all’Allianz Stadium, un impegno agevole da non fallire.

Poi ci sarà da pensare alla finale di Coppa Italia che si terrà sempre all’Olimpico con di fronte la temibile Atalanta di Gian Piero Gasperini, in uno splendido momento di forma, per tornare ad alzare un trofeo che manca da tre anni nella bacheca juventina.

Una volta concluso questo mese la concentrazione dell’ambiente sarà tutta indirizzata verso la prossima stagione che si prospetta quella del rilancio, del ritorno in Europa e della partecipazione alla prima edizione del Mondiale del club, competizione in cui i bianconeri vogliono presentarsi non come una Cenerentola.

Weston McKennie parla del momento della Juventus

Dopo il match contro i giallorossi, è intervenuto ai microfoni di Dazn il centrocampista americano Weston McKennie, tra i pupilli di Max Allegri dato il suo utilizzo spesso dal primo minuto, e ha parlato del momento della sua squadra.

Queste le sue parole: “I giocatori sono più stanchi, anche mentalmente ora. Forse all’inizio tutti lottavano e andavano su tutti i palloni, ora è più difficile perché è la fine della stagione e siamo stanchi. Ma non è che dessimo per scontato giocare nella Juve, abbassando le performance. Siamo anche un po’ sfortunati in alcune situazioni“.

McKennie vorrebbe rinnovare con la Juventus, palla adesso alla società

Ha inoltre fatto delle dichiarazioni importanti sul suo futuro: “Ho ancora un anno di contratto, il discorso rinnovo è all’ordine del giorno e i miei agenti stanno parlando con la Juve”.

La sua speranza è quella di restare alla Juventus: “Penso al team, ovviamente vogliamo tornare a vincere lo Scudetto. Essere parte e tornare protagonista della Champions League, com’era prima alla Juventus. Come racconta la storia“.