Frattesi 2.0, la vendetta: Furlani soffia il gioiello all’Inter | Battuti sul tempo a causa dello…stipendio

Il Milan soffia all’Inter uno degli obiettivi della prossima campagna acquisti, pronta l’offerta per convincere il forte giocatore a sposare la causa rossonera

Sono le due squadre che chiuderanno in testa alla classifica la Serie A in corso. Le due squadre di Milano hanno dimostrato di essere superiori alle altre avversarie del campionato anche se gli animi a Milanello ed Appiano Gentile sono diametralmente opposti. I rossoneri stanno vivendo giorni complicati per i rumors sul probabile addio di mister Stefano Pioli e per la delusione degli obiettivi non raggiunti in questa stagione che stanno facendo propendere per l’inizio di un nuovo ciclo.

Per il Milan pesa la sesta sconfitta consecutiva nel derby della Madonnina, che in questo caso è coinciso anche con la matematica vittoria dello Scudetto per i cugini dell’Inter e con la conseguente conquista della seconda stella.

In casa nerazzurra, sfumata la chance di battere il record di 102 punti, conquistato dieci anni fa dalla Juventus di Antonio Conte, si pensa già a progettare la prossima stagione, come testimonia la blanda prestazione di Reggio Emilia con la sconfitta subita per mano di un Sassuolo in crisi e a forte rischio retrocessione.

L’ultimo periodo dell’Inter ha fatto emergere alcune fragilità all’interno della rosa e qualche ritocco sarà necessario nel mercato estivo, al di là degli acquisti già ultimati di Zielinski a centrocampo e di Taremi come alternativa in attacco.

Derby di mercato in vista per uno dei migliori difensori italiani

In difesa si fa avanti l’ipotesi di ingaggiare il forte centrale del Torino e della Nazionale italiana Alessandro Buongiorno, il cui valore di mercato è però di circa 40 milioni. Un colpo che è assimilabile a quello che ha portato in nerazzurro dodici mesi fa Davide Frattesi.

Oltre al costo alto del cartellino, l’incognita è dettata anche dalla concorrenza possibile di Napoli e Milan, con il direttore sportivo dei rossoneri Fabiani che vorrebbe fare uno scherzetto ai rivali, blindando la difesa con un giocatore affidabile e che conosce benissimo la Serie A.

Buongiorno tra Europei e futuro, è pronto per un top club

Buongiorno sarà tra i probabili titolari del reparto arretrato dell’Italia agli Europei che si terranno a partire dal 15 giugno in Germania, con il primo impegno previsto per quel giorno contro l’Albania.

Luciano Spalletti sembra propenso a dare fiducia al capitano granata che sembra essere arrivato alla maturazione definitiva, tanto da sentirsi pronto per trasferirsi in un top club dopo la competizione tedesca.