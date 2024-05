Colpo d’artificio Lotito: messo sotto contratto ‘alla Rabiot’ | Lo volevano tutti ma lo prende lui gratis

La Lazio mette sotto contratto un giocatore a costo zero, prende esempio dalla Juventus e da quanto concordato un anno fa con Rabiot

Con il pareggio sul campo del Monza la Lazio può dire ufficialmente addio alle speranze di qualificarsi per la prossima Champions. Con ogni probabilità il club capitolino dovrà accontentarsi di partecipare alla prossima Europa League. Resta comunque il miglioramento nelle prestazioni e nei risultati in questo primo mese e mezzo di gestione targata Igor Tudor che è subentrato all’esonerato Maurizio Sarri.

Una stagione tra alti e bassi, lontana dal secondo posto della precedente, il miglior piazzamento della presidenza Lotito. Uno spogliatoio che da diverse annate era composto dallo stesso zoccolo duro di giocatori e che ha visto dei cambiamenti importanti nello scorso mercato estivo.

Sono cambiate anche le gerarchie, con due calciatori simbolo come Alessio Romagnoli e Ciro Immobile che sono stati relegati in panchina, con Castellanos preferito come terminale offensivo rispetto al bomber azzurro.

La partenza di Milinkovic Savic, direzione Arabia, è stata difficile da digerire e da rimpiazzare. Il centrocampo ha visto la qualità di Rovella e l’imprevedibilità di Kamada come soluzioni per sopperire all’assenza del fuoriclasse serbo ma l’apporto in termini di reti è stato nettamente inferiore.

Kamada si è preso la trequarti della Lazio e adesso può restare nella Capitale

Proprio il trequartista giapponese può, a sorpresa, restare alla Lazio dopo che era stato messo ai margini della rosa da Sarri. Tudor ha molta stima di lui e lo ha schierato spesso dal primo minuto.

Il suo contratto scadrebbe a giugno ma c’è una clausola unilaterale che il nipponico può far scattare per prolungare di altri tre anni il suo rapporto col club.

Kamada ha chiesto di prolungare per un solo anno, c’è un precedente a cui ha fatto riferimento

Come riferisce il Messaggero questa mattina, l’ex Eintracht, che è arrivato a parametro zero l’estate scorsa, starebbe però pensando a un’altra soluzione: ha chiesto infatti alla società di rivedere l’accordo per prolungare solo di un altro anno, come è successo lo scorso anno con Adrien Rabiot nella Juventus.

L’ingaggio resterebbe quello di tre milioni di euro, bonus inclusi. Attesa la risposta della dirigenza entro la fine di questo campionato. Le parti in causa sono però favorevoli a venirsi incontro, data la volontà del mister di averlo in rosa anche per il prossimo anno.