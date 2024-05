Siete diventati una squadretta | Ibrahimovic freddato dal mestierante: proposta di contratto bocciata

Arriva un rifiuto inaspettato per il Milan, doccia gelata per Ibrahimovic, l’obiettivo di mercato sfuma, firma per un club di Premier League

Dopo una delle domeniche più anomale e tristi della storia recente del Milan, il lunedì non è da meno. Contro il Genoa la curva dei tifosi ha fortemente criticato la dirigenza scegliendo di non sostenere la squadra per tutti i 90 minuti del match terminato con il punteggio di parità con ben sei reti e diversi gravi errori difensivi da parte dei rossoneri, con una prestazione nettamente insufficiente di Tomori e di Thiaw.

Il secondo posto in classifica in campionato non basta per salvare la stagione, penalizzata dall’eliminazione avvenuta prima nel girone di Champions e poi contro la Roma ai quarti di Europa League, e dalla sesta sconfitta consecutiva nel derby della Madonnina.

Da più di un mese si parla in anticipo di un addio di Stefano Pioli con la società che si sarebbe già mossa alla ricerca di un nuovo allenatore, senza però essere ancora convinta del tutto da alcun profilo individuato.

C’è molta confusione operativa ai vertici del club e questo rende l’ambiente ancora più sull’orlo di una crisi di nervi. Servono chiarezza e una progettualità delineata in vista del futuro, con l’ipotesi di avviare un nuovo ciclo che possa dare continuità alla crescita avvenuta con il mister emiliano.

Il Milan è stato snobbato, l’obiettivo di mercato boccia la destinazione rossonera

Intanto sfuma uno degli obiettivi di mercato, un’occasione che non è stata sfruttata data la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero. Stiamo parlando di Mario Hermoso, terzino in forza all’Atletico Madrid e che non rinnoverà il contratto con i Colchoneros, in scadenza il 30 giugno.

C’è rammarico in casa rossonera dato che il giocatore era da tempo nel mirino di Furlani e di Monchada ma ha deciso di sposare la causa di un’altra squadra.

Hermoso sta per firmare per l’Aston Villa, club rivelazione di questa Premier League

Secondo quanto riportato da TeamTalk in Inghilterra è da tempo nel mirino anche dell’Aston Villa di Unai Emery che lo ha chiesto a gran voce al ds Monchi di provare a portarlo a Birmingham e adesso la trattativa sembra in dirittura d’arrivo.

Il club è a sorpresa al quarto posto in classifica e in semifinale di Conference League, anche se ha perso in casa il match d’andata contro i greci dell’Olympiakos.