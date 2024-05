Non hai fatto niente per tutto l’anno e ora avanzi pretese? | Lotito sbrocca col top: andrà via con Luis Alberto

Lotito non ci sta: il presidente della Lazio non accetta le pretese del top della rosa. Andrà via a fine campionato con Luis Alberto.

Fermata sul 2-2 sul campo del Monza sabato pomeriggio, la Lazio di Igor Tudor si gode qualche ora di riposo prima di tornare al lavoro sui campi di Formello in vista del match interno di domenica prossima contro l’Empoli di Davide Nicola, valevole per la 36esima giornata di campionato in Serie A.

Un appuntamento, quello contro la formazione toscana, in programma alle 12.30 allo Stadio Olimpico, che i biancocelesti saranno ovviamente chiamati a portare a casa per tenere vive le speranze di raggiungere il quinto posto attualmente occupato dalla Roma, che vorrebbe dire qualificazione in Champions League.

Un pass, quello per la massima competizione continentale, che, lontanissimo fino a qualche settimana fa, è tornato prepotentemente alla portata dei capitolini, capaci, con l’avvento di Tudor in panchina, di conquistare quattro vittorie e un pareggio nelle sei gare fin qui giocate sotto la guida del tecnico croato.

Arrivare tra le prime cinque sarà sicuramente complicato, vista anche la forte concorrenza dell’Atalanta (i nerazzurri devono recuperare la gara con la Fiorentina), ma dal momento che la matematica non condanna ancora gli aquilotti, tutto può certamente accadere.

Lazio, Immobile non pervenuto: il bomber può andare via con Luis Alberto a fine satgione

Legatosi alla Lazio del presidente Lotito nell’estate 2016, dopo la non memorabile stagione 2015-2016 passata tra Siviglia prima e Torino poi, Ciro Immobile potrebbe dire addio al club capitolino al termine del campionato. Dopo otto anni pieni di gol, precisamente 207 in 338 partite giocate fin qui, l’avventura del bomber campano all’ombra biancoceleste del Colosseo potrebbe essere giunta ai titoli di coda.

Praticamente non pervenuto quest’anno (appena undici gol in 41 presenze stagionali complessive) il classe ’90 sembra aver perso, probabilmente anche a causa dell’età non più giovanissima, quella fame che nel corso degli anni gli aveva consentito di balzare agli onori della cronaca. Il contratto che lega il centravanti campano alla società romana scadrà il 30 giugno 2o26, ma l’ipotesi che possa andar via insieme a Luis Alberto al termine del campionato è uno scenario da non scartare a priori.

Mandas, da vice Provedel a intoccabile: la Lazio pensa al rinnovo del portiere greco

Presosi la porta della Lazio nei minuti finali della sfida persa in casa contro l’Udinese lo scorso 11 marzo in seguito all’infortunio di Ivan Provedel, Christos Mandas ha saputo fin qui sfruttare l’occasione concessagli dal fato, rivelandosi un portiere di ottimo livello che sta contribuendo, e non poco, alla corsa del gruppo biancoceleste verso la qualificazione in Champions League.

Un profilo sicuramente interessante, quello dell‘estremo difensore greco che, capace di ottenere ben quattro cleen sheet (tre in Serie A, uno in Coppa Italia) nelle dieci partite disputate tra campionato e coppa nazionale dopo lo stop del collega titolare, stando a quanto riportato da Tuttosport, sarebbe vicinissimo a rinnovare il proprio contratto col club capitoliino fino al 30 giugno 2029. Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, ma nelle prossime settimane la situazione dovrebbe sbrogliarsi. Non ci resta quindi che attendere l’estate per saperne di più.