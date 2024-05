Arnautovic ha già salutato i compagni | Marotta, nuovo acquisto in attacco: ecco chi è Mister X

Continua a lavorare in vista della prossima stagione l’amministratore delegato nerazzurro che vuole un’Inter ancora più forte.

In casa Inter si continua a festeggiare uno Scudetto che sarà ricordato a lungo e che è già entrato ufficialmente nella storia del calcio italiano, oltre che in quella nerazzurra e milanese. Le ultime giornate di campionato serviranno soltanto a rendere ancora più indimenticabile una stagione che ha vissuto gli unici momenti critici e negativi al di fuori della Serie A.

Squadra e tecnico possono continuare a festeggiare, godendosi le ultime partite con estrema gioia e contentezza. Continuano a lavorare senza sosta, invece, i dirigenti nerazzurri che da tempo stanno pensando ad allestire una rosa ancora più forte e competitiva per presentarsi alla prossima stagione e poter lottare fino alla fine su tutti i fronti.

Due acquisti sono già stati perfezionati. Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, infatti, firmeranno con l’Inter a luglio dopo essersi liberati a zero di Porto e Napoli, attuali rispettivi club dei futuri attaccante e centrocampista nerazzurri. L’obiettivo dei dirigenti interisti è proprio quello di rinforzare la prima linea che, forse, può essere considerato l’unico reparto meno competitivo di questa stagione.

Questo almeno per quel che riguarda le alternative che di certo non sono state all’altezza della coppa di titolari formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Per un motivo o per un altro, infatti, sia Arnautovic, sia Sanchez non sono riusciti ad incidere, tra infortuni, problemi fisici e mancanza di brillantezza sotto porta.

Mercato Inter, ecco la situazione

In attacco, come detto, è già fatta per l’arrivo di Mehdi Taremi, bomber iraniano, seguito a lungo anche da Milan l’estate scorsa, con un background non indifferente in quanto a reti segnate ed esperienza internazionale. Sarà lui la prima alternativa Thuram e Lautaro, con Sanchez che saluterà a fine campionato.

Non farà parte del progetto nemmeno Joaquin Correa che rientrerà all’Inter dopo l’annata negativa in prestito al Marsiglia. Incerta invece la posizione di Marko Arnautovic che allo stato delle cose dovrebbe restare, ma potrebbe anche finire a fare la quinta punta. Questo perché il vero obiettivo estivo nerazzurro sul mercato, per l’attacco, resta l’islandese, Albert Gudmundsson, protagonista di una stagione super con la maglia del Genoa.

Mercato attaccanti, queste le idee di Marotta

Il prezzo del suo cartellino è alto, ma l’Inter spera di convincere il Genoa con valide proposte e/o alternative. Marotta per l’attacco guarda comunque ad alcuni giovani che potrebbero rappresentare il futuro del club. Il primo nome sulla lista, in tal senso, è George Ilenikhena, centravanti francese dell’Anversa che ancora deve compiere 18 anni. Nigeriano, dotato di uno straordinario strapotere fisico, è già stato ribattezzato il Nuovo Osimhen.

Tutte le big d’Europa chiedono da tempo informazioni, il che rende complessa l’operazione. Il suo valore di mercato si aggira già intorno ai 20 milioni di euro per quello che, dopo Ansu Fati, è il più giovane marcatore della Champions League. L’alternativa al nigeriano è Anton Markovic, 2006 croato dell’Osijek che a tutti ricorda l’ex Juventus e Milan, Mario Mandzukic e che ha un prezzo di circa 5 milioni di euro, decisamente più abbordabile.