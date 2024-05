Onana al Milan, firma e visite mediche FISSATE: la formula è spiazzante | Troppo grande il richiamo di Milano

Onana torna a Milano ma stavolta firma per i rossoneri, ha già fissato le visite mediche, prova a rilanciarsi in Serie A dopo una pessima stagione

Lo scorso anno è stato tra i grandi protagonisti della cavalcata europea dell’Inter, culminata con la finale di Champions League giocata alla pari al cospetto della corazzata Manchester City, con la squadra di Pep Guardiola che ha vinto soffrendo di fronte all’arrembaggio dei nerazzurri, più volte vicini al pareggio e ai tempi supplementari. Stiamo parlando di André Onana, ceduto nel mercato estivo per ben 50 milioni in Premier League, tra il disappunto della tifoseria.

Beppe Marotta ha atteso fino al gong delle trattative per ingaggiare Sommer che si è liberato dal Bayern Monaco firmando per il club milanese. L’estremo difensore svizzero ha difeso i pali del club con affidabilità e sicurezza, dimostrando di essere il degno sostituto di Onana.

Quest’ultimo è approdato all’Old Trafford tra molte aspettative e le ha deluse decisamente. Una stagione da incubo per il portiere del Camerun, protagonista di diverse papere anche con la maglia della propria Nazionale nella Coppa D’Africa che si è disputata a gennaio.

In questi giorni è intervenuto ai microfoni del Mirror, parlando della sua nuova squadra: All’inizio ho pensato: “Wow, ho fatto la scelta giusta?” Ma sono sicuro al 100% di aver fatto la scelta giusta perché il Manchester United è il club più grande di questo paese, è uno dei più grandi club del mondo“.

Onana deluso dalla sua stagione con il Manchester United

Un campionato deludente per i Red Devils, lontani da lottare per il titolo e fuori anche dalla zona Champions. Eppure l’organico è di assoluto livello ma da diverse stagioni il rendimento è distante dai fasti di un tempo.

Onana spiega così gli scarsi risultati ottenuti: “Tutti dobbiamo assumerci le nostre responsabilità; Parto da me stesso, sempre. E’ stata una stagione difficile. Se metti tutto sul tavolo, puoi parlare di molte cose, come gli infortuni, i giocatori, la sfortuna, però noi siamo il Manchester United, dobbiamo rimanere positivi“.

Onana può tornare a Milano, firma per il Milan?

A sorpresa Onana potrebbe tornare non solo in Serie A ma anche a Milano, stavolta sponda rossonera. Il Milan può ricevere un’offerta importante per Mike Maignan, nel mirino del Bayern Monaco e nel caso dovrà trovare un nuovo numero uno.

La tentazione del camerunense è quella di mettersi in mostra di nuovo nel nostro campionato dove è stato protagonista di ottime prestazioni, decisamente migliori di quelle offerte in Inghilterra.