Giuntoli, colpo ‘bricolage’: un ex falegname per l’attacco | Nuova intuizione dopo Gatti (ex muratore)

Il dirigente bianconero si appresta a vivere la prima vera estate da assoluto protagonista del mercato della Juventus.

Tra poche settimane, a campionato e coppe terminate, sarà tempo di bilanci, ma soprattutto sarà tempo di programmazione in vista della prossima stagione. Aprirà ufficialmente a luglio, invece, anche se in realtà non si ferma mai e si fa ogni giorno ed in ogni sede, la sessione di calciomercato estiva.

Per la prima volta, dopo il periodo interlocutorio che risale alla scorsa estate, Cristiano Giuntoli sarà protagonista del mercato e delle scelte su acquisti e cessioni della Juventus. L’ex direttore sportivo del Napoli, ora Football Director bianconero ha il gravoso compito di riportare la squadra ad essere competitiva per Scudetto e Champions League ed allo stesso tempo di fare scelte oculate per far quadrare i conti.

Niente più spese folli, quindi, in casa bianconera, ma l’obbligo di cedere bene e comprare senza troppo esborso di denaro. La situazione non cambierà anche se dovesse arrivare una sempre più probabile qualificazione alla prossima Champions League e la conquista della Coppa Italia. Giuntoli dovrà rinforzare la squadra anche seguendo il suo fiuto e le sue intuizioni già mostrate a Napoli.

Sarà soprattutto il centrocampo il reparto che avrà bisogno di innesti più importanti e di un certo livello, ma occhio anche alla difesa ed all’eventuale sostituzione di calciatori che potrebbero partire a fronte di un’offerta irrinunciabile. L’ex ds del Napoli, ovviamente, dovrà svolgere questo compito di concerto con l’allenatore, qualsiasi esso sia.

Mercato Juve, occhi su El Kaabi

Un’intuizione, una delle poche per la verità fatta dagli operatori di mercato della Juve negli ultimi anni, fu sicuramente quella che portò a Torino, Federico Gatti, difensore che militava in Serie B al Frosinone, con un passato da muratore e con doti fisiche ed atletiche eccellenti, ma non ancora esplorate del tutto. Il centrale si è affermato alla Juve ed ora ne è un titolare quasi inamovibile.

Nelle ultime ore, intanto, Cristiano Guntoli sembra si sia calcisticamente innamorato di un ragazzone di quasi 31 anni che solo nelle ultime stagioni sta facendo parlare di se. Si tratta di Ayoub El Kaabi, attaccante marocchino, che fino a 21 anni ha fatto il falegname in Patria per portare qualche spicciolo in casa. Professione che gli aveva anche impedito di terminare gli studi.

El Kaabi, l’ex falegname che ha stregato Giuntoli

La sua, però, al momento, sembra proprio una di quelle favole a lieto fine. La maggior parte della sua carriera si svolge tra il campionato del suo Paese e la Cina, con una convocazione al Mondiale del 2018. Per un anno e mezzo gioca in Turchia nell’Hatayspor e realizza 26 gol in 55 partite. Il terribile terremoto del febbraio 2023 lo costringe a scappare ed andare a terminare la stagione in Qatar.

Su di lui, però, crede fermamente l’Olympiakos e per El Kaabi si aprono nuovamente le porte dell’Europa. La stagione in Grecia è folgorante: 30 gol in 45 presenze stagionali tra tutte le competizioni, 8 in 7 partite in Conference League e la notte da sogno di giovedì scorso quando, in casa dell’Aston Villa, nell’andata delle semifinali della competizione europea, realizza una magnifica tripletta che fa sognare alla sua squadra la finale in casa, ad Atene. Una tripletta che è anche la prima di un giocatore marocchino nella storia delle Coppe Europee. Giuntoli lo segue con attenzione e vuole portarlo a Torino.