Vado dove sono puntuali con i pagamenti | Inzaghi, un altro addio eccellente: attratto da uno stipendio gigante

Cessione dolorosa in vista per l’Inter, il top player è attratto da uno stipendio superiore ed è pronto per trasferirsi in un altro club europeo

Sconfitta indolore per l’Inter a Sassuolo. Gli emiliani, a forte rischio retrocessione, sono diventate le bestie nere del club campione d’Italia tanto da batterli sia a San Siro che nel match dello scorso fine settimana che si è disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Dopo i meritati festeggiamenti per la conquista della seconda stella, i nerazzurri sono scesi in campo privi di motivazioni e con diverse seconde linee e sono quindi usciti senza punti dal campo nemico.

Sfuma la possibilità di raggiungere quota 100 punti ma è un rammarico fine a se stesso e che non vanifica il cammino senza intoppi dell’Inter in questa Serie A, dominata sin dalla prima giornata grazie a un’impressionante continuità di risultati.

Nelle ultime ore è sul banco il discorso inerente al rinnovo di Lautaro Martinez, ospite anche da Fabio Fazio sul Nove nel programma Che tempo che fa, manifestando l’intenzione di continuare a essere ancora a lungo il capitano della squadra.

L’accordo non è ancora arrivato malgrado da mesi si parli di parti che sarebbero propense a prolungare il contratto che scade nel 2026, con un adeguamento economico che potrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro.

Dumfries deve decidere se rinnovare o meno con l’Inter, il contratto scade tra un anno

Ma Lautaro non è l’unico giocatore che Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno sottoponendo a una proposta di rinnovo. Un altro è Denzel Dumfries che si sta prendendo tempo per riflettere sul da farsi, dato che non è in cima alle gerarchie di Simone Inzaghi.

L’esterno olandese può allungare il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 oppure decidere di trasferirsi altrove, lasciando così la possibilità ai nerazzurri di trovare un sostituto.

Il Manchester United può farsi avanti per ingaggiare l’olandese, che spera in un’offerta dei Red Devils

Se entro questo maggio il giocatore non avrà ancora preso una decisione, i dirigente accelereranno la sua partenza, con una valutazione che può arrivare sino ai 25-30 milioni di euro.

Dumfries, al momento, ha sempre rifiutato l’idea di giocare in una squadra di medio livello in Inghilterra e vorrebbe il Manchester United, ipotesi molto concreta, soprattutto se dovesse restare Erik Ten Hag al timone dei Red Devils.