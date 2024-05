Tudor accontentato: anche la Lazio avrà il suo Dybala | Occasione ghiotta a prezzo di saldo

La Lazio si rinforza con un trequartista di qualità, partita la sfida alla Roma, i biancocelesti avranno anche loro il proprio Dybala

Da quando Igor Tudor è subentrato a Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, i biancocelesti hanno avuto un passo da Champions. Due sconfitte pesanti, quella nel derby della Capitale, e che è valsa l’eliminazione dalla Coppa Italia, in mezzo a un filotto di risultati positivi che hanno avvicinato la squadra al quinto posto, con la qualificazione al massimo trofeo europeo che è ancora possibile.

Ai capitolini è mancata una certa continuità di risultati e il contributo di uomini chiave delle ultime stagioni, a partire da bomber Ciro Immobile, relegato in panchina dall’attuale tecnico della Lazio, che sta preferendo all’azzurro Castellanos.

Sono previsti diversi cambiamenti nell’organico nel prossimo mercato estivo. Se ne andranno Pedro e Felipe Anderson, probabile la partenza anche di Alessio Romagnoli. Ha invece rinnovato Mattia Zaccagni, con il beneplacito del patron Claudio Lotito.

Il direttore sportivo Fabiani sarà chiamato a rinforzare la rosa con profili di qualità e a basso costo, scommesse da vincere grazie alla maestria del mister che proverà a valorizzare al massimo il parco giocatore a disposizione.

Anche la Lazio avrà il suo Dybala, gioca in Liga ed è pronto per trasferirsi in Serie A

Uno di questi potrebbe essere Nabil Fekir, trequartista che ha rifiutato la destinazione araba nel mercato invernale, restando in Liga dove veste la maglia del Real Betis. Il suo contratto scade nel 2026 e potrebbe cambiare casacca nella prossima finestra di mercato.

Un giocatore di indiscusso talento, in grado di arrivare in doppia cifra, di essere utilizzato come seconda punta o come trequartista, sulla falsariga delle posizioni tattiche che in campo occupa Paulo Dybala con la Roma, lanciando così una sfida con i rivali stracittadini.

Un altro nome stuzzicante per il reparto offensivo, è greco e ha il vizio del goal

Per l’attacco si pensa invece a Ioannidis, bomber del Panathinaikos, nel mirino di diversi club europei ma dal costo di investimento alla portata delle casse di Lotito.

Non sono escluse sorprese, con talenti che saranno individuati in campionati dell’Est Europa, come è avvenuto nella storia recente della Lazio, o nelle serie inferiori italiane, per poter poi effettuare delle plusvalenze che consentano al bilancio di restare in positivo, prerogativa essenziale per il patron.