L’ho scelto per farvi un dispetto | De Laurentiis, annunciato il nuovo 9: criticato da tutti per il caratteraccio

Il patron del Napoli De Laurentiis ha scelto il nuovo numero 9, sostituirà Osimhen e ha le carte in regola per bissare i numeri del nigeriano

Il Napoli vuole conquistare il pass per la Conference League, obiettivo minimo di una stagione da dimenticare. Ottavo posto in classifica per i partenopei che non sono riusciti a svoltare nonostante ben tre cambi di panchina. Il campionato è iniziato con Rudi Garcia, chiamato a prendere il posto di Luciano Spalletti, artefice di uno storico Scudetto che mancava all’ombra del Vesuvio da ben 33 anni.

Il rendimento è stato al di sotto delle aspettative e a dicembre è arrivato l’esonero. Al suo posto è tornato dopo dieci anni a Napoli Walter Mazzarri, che non ha replicato gli ottimi numeri della sua prima esperienza con i partenopei, anzi è riuscito a fare peggio in termini di media punti del suo predecessore.

Infine la squadra è stata affidata a Francesco Calzona che già aveva avuto modo di lavorare con il club. Prestazioni convincenti si sono alternate ad alcune nettamente insufficienti, con i tifosi insoddisfatti e che spesso hanno contestato i propri beniamini.

Confermare un piazzamento europeo è una prerogativa per agevolare la prossima campagna acquisti che si preannuncia scoppiettante, data la necessità di dare una sterzata a uno spogliatoio demotivato e che necessita di una rifondazione.

Osimhen è conteso tra due top club, ecco chi è il favorito

Lascerà il Napoli Victor Osimhen. Nel contratto del calciatore classe ’98 c’è una clausola tra i 120 e i 130 milioni di euro e in questo momento in vantaggio per l’acquisizione del suo cartellino c’è il Paris Saint-Germain, club che in estate dovrà sostituire Kylian Mbappé.

Ma il Chelsea, società alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione, sta compiendo passi concreti, facendo concorrenza ai francesi. L’idea dei Blues è quella di mettere sul piatto80 milioni di euro più il cartellino di Romelu Lukaku che sarebbe un profilo molto gradito ad Aurelio De Laurentiis per sostituire il bomber nigeriano.

De Laurentiis gradisce molto Lukaku, il Chelsea può approfittarne

In questo modo De Laurentiis risolverebbe la grana di trovare un numero 9 degno di Osimhen senza investire parte dei milioni ottenuti dalla cessione di quest’ultimo per un centravanti.

Una soluzione che porterebbe il Napoli a concentrarsi su altri reparti da rinforzare, per migliorare l’organico e tornare a competere per lo Scudetto.