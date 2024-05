Tegola Sommer: rischia l’allontanamento dall’Inter | Cosa è successo e perchè non dipende da lui

Sommer può essere il sacrificio necessario dell’Inter nel prossimo mercato estivo, lo svizzero prepara le valigie, sarà ceduto dai nerazzurri

La sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, bestia nera dei nerazzurri in questo campionato, non allarma l’Inter, dato l’obiettivo raggiunto con largo anticipo dello Scudetto ma lancia dei segnali indicativi in vista della progettazione della prossima stagione, già avviata dalla dirigenza del club. C’è fiducia in vista del futuro, date le solide basi su cui è stato costruito l’organico e la permanenza di Piero Ausilio e di Beppe Marotta come uomini mercato e di Simone Inzaghi in panchina.

Se la scorsa estate sono stati tanti i giocatori da sostituire, i presupposti sembrano essere diversi. Il reparto che dovrà essere soggetto maggiormente a cambiamenti è l’attacco, che necessita di rinforzi in grado di far rifiatare la coppia di centravanti titolare formata da Lautaro Martinez e da Marcus Thuram.

Sia Alexis Sanchez che Marko Arnautovic lasceranno Appiano Gentile mentre al momento è arrivato Taremi, attaccante d’area di rigore e di esperienza internazionale che potrà essere utile per il turnover ma non basta, serve almeno una se non due nuove punte.

Ma prima di pensare a nuovi innesti, sarà compito della società capire se sarà doveroso sacrificare un top player per avere a disposizione maggiori liquidità economiche da investire nella campagna acquisti dei prossimi mesi.

Un top player dell’Inter può essere ceduto, ecco di chi si tratta

Se si palesasse questo bisogno, potrebbe lasciare l’Inter il portiere Sommer. Audero, suo secondo, sta dando garanzie, e al posto dello svizzero potrebbe sbarcare in Italia Bento, portiere brasiliano già seguito dai nerazzurri mesi fa.

Il costo del cartellino dell’attuale estremo difensore interista non è elevato, anche a causa di questioni anagrafiche, ma potrebbe essere meno dolorosa di altri giocatori chiave della squadra in altri reparti del campo.

Le mosse dell’Inter in difesa, uno o due nuovi innesti in arrivo

Servirà poi un centrale, con Buongiorno come obiettivo primario, e alternative a un costo inferiore che al momento sono quelle di Oumar Solet, classe 2000 del Salisburgo, la cui valutazione si aggira intorno ai 15 milioni, e Bijol dell’Udinese, soprattutto se i friulani non dovessero salvarsi.

Se dovesse, infine, partire Dumfries, che è attenzionato da alcuni club di Premier League, i nerazzurri cercheranno un esterno in grado di dare copertura anche in fase difensiva.