Hello, it’s Mr. De Rossi | Chiamata internazionale direzione Manchester: individuato il post Lukaku

Il sostituto di Romelu Lukaku gioca a Manchester, De Rossi si sta muovendo in prima persona per convincerlo a trasferirsi nella Capitale

Dopo una rincorsa che ha del miracoloso, la Roma sta arrivando al momento decisivo della stagione con i giocatori stremati e in una condizione fisica deficitaria. Tante le partite ravvicinate affrontate, tra Europa League e campionato, per raggiungere la terza finale consecutiva in campo internazionale, obiettivo che sembra quasi impossibile data la sconfitta casalinga subita nel match d’andata per mano dei campioni di Germania del Bayer Leverkusen.

In Serie A mancano solo tre partite, dopo la sfida che si è disputata allo Stadio Olimpico contro la Juventus, e l’Atalanta è il nemico principale per difendere il quinto posto in classifica, l’ultimo valido per staccare il pass per partecipare alla prossima Champions League.

De Rossi, già certo della riconferma in panchina anche per la prossima annata, non vuole vedere vanificato il rendimento molto positivo della sua gestione, dopo essere subentrato a José Mourinho dopo le vacanze natalizie.

Una volta concluso questo mese si penserà poi ad allestire l’organico migliore possibile per restare competitivi e tentare di dare seguito a quello che è stato seminato in questa seconda parte di stagione.

La Roma pensa al dopo Lukaku, chi può sostituirlo?

La Roma dovrà dire addio a Romelu Lukaku, data la fine del prestito annuale concordato con il Chelsea, club che ne detiene il cartellino, e che potrebbe poi spedire di nuovo altrove il bomber belga visto il mancato interesse dei Blues di puntare su di lui.

I giallorossi potrebbero scommettere su un’altra punta che milita in Premier League e che è in cerca di riscatto dopo non aver inciso di recente con la maglia del Manchester United. Si tratta del francese Martial, che ha caratteristiche diverse rispetto a Big Room.

Martial è molto gradito a De Rossi, lo vuole allenare

L’approdo a Trigoria di Martial sarebbe molto gradito da Daniele De Rossi che potrebbe essere intervenuto in prima persona per convincere il giocatore a trasferirsi in Serie A, facendo da mediatore come era solito anche al suo predecessore.

Martial però potrebbe non essere l’unico rinforzo nel reparto offensivo per la Roma, che potrà contare su un ritrovato Tammy Abraham e che avrà di nuovo a disposizione Andrea Belotti, che tornerà nella Capitale dopo il prestito di sei mesi a Firenze.