Non una minestra riscaldata ma un vino pregiato | Lotito, grande ritorno in attacco: sostituirà Felipe Anderson

Con il brasiliano in partenza verso il Palmeiras, il Presidente biancoceleste cerca un sostituto all’altezza.

La squadra sta cercando una qualificazione alle coppe europee che fino a qualche settimana fa sembrava quasi impossibile a causa di una stagione travagliata, piena di scossoni ed alti e bassi e che ha visto, poco meno di due mesi, le dimissioni di Maurizio Sarri che l’aveva guidata per più di due anni e mezzo.

In casa Lazio si è vissuta una stagione davvero complicata e la delusione cocente dell’eliminazione per mano della Juventus, nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia, non ha fatto altro che acuire il disagio e la frustrazione per quella che doveva essere l’annata della definitiva consacrazione dopo l’ottimo secondo posto di un anno fa.

Ora, però, la Lazio ha voltato pagina e Claudio Lotito, dopo aver incassato le dimissioni di Maurizio Sarri, non ha perso altro tempo ed ha subito affidato il progetto biancoceleste nelle mani di Igor Tudor che ha firmato un contratto per diciotto mesi.

Questo finale di stagione, quindi, servirà al tecnico croato, oltre che per provare a qualificare il club capitolino in Europa, anche per riuscire ad amalgamare la squadra quanto più possibile con i suoi schemi e le sue metodologie che sono completamente agli antipodi rispetto a quelle del suo predecessore.

Lazio, in estate sarà rivoluzione

In estate, però, la Lazio sarà costretta ad agire massicciamente sul mercato a causa di una rosa che, almeno dalla cintola in su, sarà completamente rinnovata. Andranno via perché in scadenza di contratto Felipe Anderson e Mattia Zaccagni, mentre Luis Alberto, Ciro Immobile e Pedro potrebbero scegliere di cambiare aria per provare una nuova esperienza.

Ancora in bilico, inoltre, la posizione di Daichi Kamada che dovrà decidere se far scattare l’opzione di rinnovo, pagando la simbolica cifra di cento euro al club. Sarà un’estate calda quindi in casa Lazio in cui serviranno idee fresche ed innovative per costruire una rosa competitiva da dare in mano all’allenatore.

Mercato, la Lazio punta su un ex sempre amato

Prima di tutto, però, bisognerà trovare i sostituti ideali di Felipe Anderson e Zaccagni. Nelle ultime ore è spuntata un’idea che porterebbe ad un ex mai dimenticato da quelle parti. Si tratta di Antonio Candreva che dal 2011 al 2016 ha vissuto i momenti migliori della sua carriera proprio con la maglia biancoceleste. Nonostante i suoi 37 anni l’ex calciatore della Nazionale è ancora un elemento di sicuro affidamento.

I suoi sei gol e sei assist in questa stagione non sono bastati per salvare la Salernitana che è retrocessa da tempo in Serie B. Candreva vorrebbe chiudere la carriera in Serie A e accetterebbe di buon grado la proposta della sua ex squadra, conscio del fatto di non poter pretendere un posto da titolarissimo, ma di poter essere molto utile come jolly nello scacchiere tattico di Mister Tudor.