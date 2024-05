Commisso d’impulso: uno svincolato per sostituire Sottil | Contratto transitorio fino al 30 giugno

Sottil si è infortunato, la Fiorentina corre ai ripari, firma per un mese lo svincolato perfetto per aiutare Vincenzo Italiano

La Fiorentina torna a pensare al campionato dopo aver vinto la gara d’andata della semifinale di Europa League. Contro i belgi del Club Brugge è arrivata la rete decisiva nei minuti di recupero grazie al tap-in di N’Zola al termine di una gara giocata meglio dalla Viola, non in grado di approfittare della superiorità numerica nella mezz’ora conclusiva, tanto da subire con un uomo in più la rete del momentaneo pari degli avversari.

Pubblico delle grandi occasioni allo Stadio Artemio Franchi per spingere la squadra alla seconda finale europea consecutiva. I favori del pronostico sono stati rispettati ma ci sarà da soffrire nel match di ritorno per andare avanti nel torneo.

Per Vincenzo Italiano i segnali positivi sono arrivati in attacco, dove i suoi giocatori trovavano fatica ad essere incisivi e ad aver timbrato il cartellino sono stati tre giocatori spesso criticati dalla piazza per il contributo offensivo inferiore alle aspettative.

Oltre a N’Zola, che poche settimane prima era stato messo perfino fuori rosa, a segnare è stato anche Andrea Belotti mentre a sbloccare il risultato una splendida conclusione dalla distanza di Riccardo Sottil.

Riccardo Sottil è infortunato, la Fiorentina medita se ingaggiare uno svincolato

L’esterno figlio d’arte si è però infortunato nella stessa partita. La società ha fatto sapere in un comunicato ufficiale che il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura pluriframmentaria della clavicola sinistra con osteosintesi.

La dirigenza sta valutando nelle ultime ore se correre o meno ai ripari, ingaggiando per queste decisive e ultime partite della stagione uno svincolato come Carlos Vela. Il 35enne messicano ha militato nel Los Angeles FC la scorsa annata ed è in cerca di una nuova squadra, ha il talento e l’esperienza che può fare il caso dei Viola.

La Fiorentina è in corsa per l’Europa, poi si penserà a un nuovo ciclo

Fiorentina che ha agganciato il Napoli all’ottavo posto in classifica, l’ultimo utile per un piazzamento europeo. Partecipare di nuovo alla Conference League consentirebbe al club di poter svolgere un mercato competitivo.

Ci sarà un cambio di guida tecnica dato che l’attuale allenatore ha già fatto sapere che la sua parentesi in Toscana si concluderà a fine mese.