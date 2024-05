Non ci vengo da voi se lo esonerate | Furlani, porta in faccia dal top player: declinata l’offerta

L’amministratore delegato del Milan, insieme ai suoi collaboratori, sta cominciando a progettare la squadra per la prossima stagione.

La stagione non è ancora terminata, ma con la qualificazione ufficiale alla prossima Champions League arrivata già al termine della scorsa giornata di campionato, tutti i tifosi del Milan ed in generale l’ambiente rossonero, sono già proiettati verso il futuro. A tenere banco in queste ore è ovviamente la scelta legata al nuovo allenatore.

Stefano Pioli ha ormai il destino segnato e, nonostante un contratto ancora lungo, non sarà più l’allenatore rossonero in vista della prossima stagione. Sono stati tantissimi i nomi fatti da giornali, siti di informazione calcistica e media negli ultimi giorni, ma in queste ultime ore sembra stia prendendo sempre più piede quello dell’attuale tecnico del Porto, Sergio Conceiçao.

Quello dell’ex calciatore di Lazio e Inter è un nome che accontenterebbe i tifosi che si sono invece opposti a gran voce all’eventualità di vedere Julien Lopetegui come nuovo allenatore del Milan. Una volta scelto e ufficializzato il tecnico, poi, sarà tempo di pensare al mercato che ovviamente sarà architettato di concerto con il Mister.

Il Milan della prossima stagione per poter contendere lo Scudetto all’Inter ed essere competitivo su tutti i fronti, al netto di eventuali cessioni di alcuni big, avrà bisogno di almeno tre innesti di qualità ed importanti nella formazione titolare. Bisognerà infatti rinforzare ogni reparto del campo con almeno un innesto importante.

Milan, i nomi sul mercato per rinforzare la difesa

Arriveranno quindi sicuramente durante la prossima estate un nuovo numero nove, e quindi un centravanti, un centrocampista difensivo e che dia equilibrio e sostanza alla squadra e un difensore centrale che possa migliorare la qualità del reparto. Anche la fascia destra di difesa potrebbe essere migliorata, ma non come priorità.

Per quanto riguarda la difesa i nomi che continuano a circolare sono essenzialmente due e sono gli stessi che il Milan ha cercato con insistenza a gennaio. Si tratta di Buongiorno del Torino, vero e proprio obiettivo per la retroguardia, e Brassier del Brest. Bocciata, invece, l’idea di un clamoroso ritorno di un ex molto amato dalle parti di Milanello.

Mercato, Thiago Silva sceglie la Fluminense

Stiamo parlando del brasiliano Thiago Silva che esplose nel Milan nel triennio che va dal 2009 al 2012. Tre stagioni importanti che legarono molto il pubblico milanista all’attuale centrale del Chelsea. Proprio poche settimane fa il centrale aveva dichiarato che la sua esperienza nei Blues sarebbe terminata a fine stagione e al termine naturale del suo contratto.

Dopo una breve trattativa Thiago Silva ha deciso di tornare in Patria e di terminare la carriera nella Fluminense, squadra con cui è cresciuto e in cui ha militato dal 2006 a 2009. Dopo una grandissima carriera europea in cui ha vestito le maglie di Milan, Paris Saint Germain e Chelsea, quindi, il brasiliano fa una scelta di cuore e decide che, a 40 anni da compiere il prossimo settembre, è arrivato il momento di tornare a casa.