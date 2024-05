Si è rimangiato la parola dopo il SI | Ausilio, questa fa più male di Lukaku: in fumo una valanga di talento

Aveva quasi firmato per l’Inter, adesso si tira indietro, il top player sceglie una nuova destinazione, si ripete lo smacco capitato con Lukaku

Dopo aver vinto con largo anticipo lo Scudetto, l’Inter pensa alla prossima stagione. L’obiettivo è confermarsi ai vertici in Italia e provare ad andare più avanti in Europa, con l’eliminazione agli ottavi di finale in Champions League che rappresenta l’unica pecca di una stagione decisamente da ricordare, coincisa con la Seconda stella conquistata nel sesto derby consecutivo vinto contro i cugini del Milan.

Due i nuovi acquisti già concordati e che si aggregheranno allo spogliatoio dal primo di luglio quando da svincolati lasceranno il Napoli e il Porto. Stiamo parlando rispettivamente del polacco Piotr Zielinski e dell’iraniano Taremi, pronto per il ruolo di vice Lautaro Martinez.

Servirà un altro centravanti dato che lasceranno Appiano Gentile sia Sanchez che Arnautovic, rendendo così necessario una punta che possa far rifiatare il titolare Marcus Thuram come ha fatto, infortunio a parte, l’austriaco.

Incognite che riguardano anche la porta con Sommer non sicuro della riconferma dopo aver difeso con affidabilità i pali dei nerazzurri, prendendo il posto di Onana nel migliore dei modi, nonostante lo scetticismo iniziale.

Arriva un no che brucia per l’Inter, il giocatore rifiuta l’approdo a Milano

Per il reparto arretrato uno dei nomi sul taccuino di Beppe Marotta e di Piero Ausilio era Nacho Fernandez che lascerà a fine stagione il Real Madrid a parametro zero dopo un’intera carriera passata con la maglia dei Blancos.

Tanti club si sono avvicinati a lui per un colpo a costi contenuti e fra questi, dopo l’interesse di un anno fa della Juventus, si è mossa concretamente anche l’Inter, che però ha ricevuto nelle ultime ore una pessima notizia.

Nacho vuole andare a giocare negli Stati Uniti, l’Inter resta al palo e cerca altre soluzioni

Lo spagnolo ha infatti dichiarato di preferire un trasferimento nella MLS dato che vede come un tradimento quello di andare a giocare in un altro club europeo, con il rischio di dover affrontare in Champions la sua attuale squadra.

L’Inter si trova così a dover valutare un altro profilo. Servirà un esterno difensivo, in grado di giocare anche in un centrocampo a cinque, dato che probabilmente se ne andrà Denzel Dumfries, nel mirino di alcuni club di Premier League.