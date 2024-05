De Laurentiis vola a Torino: pronto il tradimento del secolo | Scelto il mister per la stagione 24/25

Il patron del Napoli De Laurentiis ha scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione, arrivato a Torino per convincerlo

Quattro settimane per salvare una stagione nettamente insufficiente. Questo è quanto sta succedendo in casa Napoli. Gli azzurri vogliono assolutamente confermare un piazzamento europeo, anche se dovranno al massimo accontentarsi di qualificarsi alla prossima Conference League. Un passo indietro netto rispetto alle annate precedenti e che sono la prova tangibile di un ciclo finito e di mesi davvero difficili.

Malumore nell’ambiente campano per il rendimento della squadra che non è migliorato nonostante ben tre cambi di guida tecnica. Prima Rudi Garcia che ha dovuto gestire un organico che era galvanizzato dall’impresa dello Scudetto conquistato dopo 33 anni.

Il senso di appagamento ha prevalso nel girone d’andata, con una media punti che non ha convinto il patron Aurelio De Laurentiis che ha così deciso di affidare la rosa a Walter Mazzarri, tornato all’ombra del Vesuvio dopo un decennio.

Il tecnico livornese non è riuscito a valorizzare il personale umano a disposizione tanto che la sua permanenza è stata breve, con Francesco Calzona che è subentrato, senza però riuscire a dare una sterzata netta.

Chi può allenare il Napoli la prossima stagione, De Laurentiis stima un tecnico di Serie A

Prima di rifondare l’organico, il patron del Napoli dovrà scegliere attentamente il nuovo allenatore. Adesso si vocifera dell’ipotesi che porta a Ivan Juric, attuale tecnico del Torino, al decimo posto in classifica e in crescita nel girone di ritorno.

Il croato si è dimostrato un valido allenatore con i granata, assimilando lo spirito combattente che appartiene alla storia del club, con la compattezza e l’equilibrio in campo che è prevalso su un gioco spettacolare e prontato all’attacco.

Il Napoli del futuro, due partenze dolorose e possibili colpi previsti per l’estate

Il Napoli ha già salutato Zielinski, che non ha rinnovato il contratto e trovato l’accordo con l’Inter e si prepara a dire addio a Victor Osimhen. La partenza del bomber nigeriano sarà il sacrificio necessario per finanziare le operazioni in entrata del mercato estivo che serviranno per dare nuovi stimoli allo spogliatoio.

Tanti i nomi sul taccuino del direttore sportivo Manna che cercherà di proseguire l’ottimo lavoro svolto da Cristiano Giuntoli, individuando profili da far crescere a Castel Volturno per poter effettuare anche delle plusvalenze importanti.