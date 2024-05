Ho studiato e ora sono pronto | Ibra, strappata la confessione: allenerà il Milan l’anno prossimo

Gli anni all’Inter sono solo un lontano ricordo. Ibrahimovic ha in testa solo il Milan adesso. Il Diavolo avrà presto un nuovo allenatore.

Reduce da una striscia di tre sconfitte e due pareggi rimediati nelle ultime cinque gare giocate tra Serie A ed Europa League, il Milan di Stefano Pioli si appresta ad aprire i cancelli di San Siro al Genoa di Alberto Gilardino in occasione della 35esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella in programma domani alle 18.00 (domenica 5 maggio), che, sebbene ininfluente ai fini della classifica, dal momento che la qualificazione in Champions League è stata virtualmente messa in ghiaccio da tempo, verrà sicuramente onorata al meglio dai padroni di casa che, a secco di successi dal 3-0 interno rifilato al Lecce lo scorso 6 aprile, proveranno a chiudere positivamente il campionato 2023-2024.

Un campionato, quello vinto matemticamente dall’Inter lo scorso 22 apirle, che, iniziato dai rossoneri con l’intento di vincere lo scudetto a distanza di due anni dall’ultimo trionfo, non li ha invece purtroppo mai visti competere coi cugini nerazzurri i quali, proprio grazie all’affermazione nel derby di due settimane fa, hanno superato il Diavolo nell’albo d’oro del campionato italiano, portando a casa meritamente il 20esimo scudetto della loro storia.

Un scudetto, che ha permesso al Biscione di cucire sul petto la tanto sognata e desiderata seconda stella, al quale, a partire già dal prossimo anno, dovrà tornare a puntare obbligatoriamente anche il Milan del consigliere, Zlatan Ibrahimovic, che, risentito come tutto l’ambiente rossonero per aver visto i rivali cittadini conquistare per primi la seconda stella, è già al lavoro con la società per allestire una squadra ancora più forte e competitiva che possa centrare l’obiettivo.

Ibrahimovic, quanti successi con le maglie di Inter e Milan

Diventanto poco meno di sei mesi fa partner operativo di Red Bird Capital Partners, nonché consigliere della proprietà del Milan, Zlatan Ibrahimovic, come molti sicuramente ricorderanno, in carriera ha vestito sia la maglia del club rossonero che quella dell’Inter.

Due esperienze (tre se si considera il ritorno a Milanello nel dicembre 2019), quelle sulle due sponde dei Navigli, caratterizzate da tanti successi in ambito nazionale (tre scudetti e due Supercoppe Italiane con l’Inter, due scudetti e una Supercoppa Italiana col Milan) che, sommati a tutti gli altri titoli conquistati in altri stati, hanno contribuito, e non poco, a far entrare lo svedese nel novero dei giocatori più vincenti della storia del calcio.

Milan, prende piede l’ipotesi Conceicao per la prossima stagione

Considerato ormai concluso il ciclo di Stefano Pioli, che dovrebbe lasciare la panchina del Diavolo al termine della stagione, il Milan del patron, Gerry Cardinale, avrebbe iniziato ad annotare sul proprio taccuino i nomi di alcuni allenatori che potrebbero sbarcare all’ombra rossonera della Madonnina la prossima estate. Nomi, tra cui quello di Sergio Conceicao, che, particolarmente apprezzato anche da Zlatan Ibrahimovic, potrebbe essere contattato nelle prossime settimane per valutare la fattibilità di un possibile affare.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, il tecnico lusitano sarebbe in uscita dal Porto al quale, pur essendo legato da un contratto che scadrà il 30 giugno 2028, potrebbe dire addio in estate vista l’elezione alla carica di presidente del club dell’ex tecnico, André Villas-Boas. Il futuro in Portogallo dell’ex centrocampista di Lazio e Inter al momento non è garantito, ma nei prossimi mesi dovremmo sicuramente saperne di più.