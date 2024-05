Ci dispiace, non c’è più posto per te | Darmian epurato dall’Inter e sostituito da un ‘giovanotto’

Dopo aver conquistato ufficialmente lo Scudetto i dirigenti nerazzurri cominciano a pensare al mercato in vista della prossima stagione.

Uno Scudetto storico che sarà ricordato per sempre e che ha portato una seconda stella da apporre sulle maglie che era diventata quasi un’ossessione dopo quanto avvenuto due stagioni fa con il Milan capace di rimontare i cugini e soffiargli il Tricolore proprio quando sembrava tutto fatto.

In questa stagione l’Inter si è rifatta con gli interessi ed è riuscita a vincere Scudetto e seconda stella proprio dopo aver vinto il derby, con tanto di festeggiamenti inclusi in casa dei cugini rossoneri. Ora, queste ultime partite della stagione in cui la squadra di Mister Simone Inzaghi cercherà di fare più punti possibili per rendere ancora più indimenticabile l’annata.

In casa Inter, però, c’è chi sta già pensando alla prossima stagione e sta operando e lavorando per rendere ancora più forte e competitiva una squadra che già in questa stagione è stata ai limiti della perfezione. Marotta e Ausilio non conoscono pause ed hanno già da tempo perfezionato gli arrivi di Taremi e Zielinski che il 30 giugno chiuderanno i loro rispettivi contratti di lavoro con Porto e Napoli.

Due acquisti importanti che arriveranno a parametro zero e prolungheranno quella che è diventata una filosofia fortunata e azzeccata in casa Inter. In questo momento la società è al lavoro per i rinnovi di Simone Inzaghi e Lautaro Martinez, rispettivamente allenatore e Capitano della squadra Campione d’Italia.

Mercato Inter, ecco le prossime mosse

I prossimi obiettivi dei due dirigenti interisti saranno quelli di rinforzare anche difesa e corsie laterali. Sulla destra, per esempio, ci potrebbe essere la cessione che dovrebbe portare denaro fresco nelle casse nerazzurre. Parliamo di Denzel Dumfries, il cui contratto scade a giugno 2025 ed al momento non ci sono passi in avanti per il prolungamento.

Se non dovesse arrivare il rinnovo, da qui alle prossime settimane, la società nerazzurra sarà costretta a mettere sul mercato l’olandese, sperando di recuperare quanti più soldi possibili dalla sua cessione. A quel punto in quella zona del campo ci sarebbero soltanto Buchanan, che però Inzaghi vede meglio a sinistra che a destra, e Matteo Darmian che continua ad essere un jolly imprescindibile per il tecnico piacentino.

Dumfries out, ecco il primo obiettivo dell’Inter

I nomi per rinforzare la fascia destra, dopo l’eventuale partenza di Dumfries, restano due: Wan Bissaka del Manchester United e Micheal Kayode della Fiorentina. Il ragazzo classe 2004 in forza ai viola ha mostrato tutte le sue enormi qualità atletiche e tecniche già in questa stagione, alla sua prima esperienza in Serie A.

All’Inter lo ritengono il futuro del calcio italiano ed internazionale e vorrebbero portarselo a casa. Le richieste della Fiorentina, però, sono molto alte ed al momento possono essere soddisfatte soltanto con l’inserimento di una contropartita tecnica. Quest’ultima potrebbe essere rappresentata da Valentin Carboni, giovane trequartista quest’anno in prestito al Monza, che la società interista valuta circa 30 milioni di euro e che potrebbe essere sacrificato per arrivare proprio a Kayode.