Marotta, pescato il nuovo Sneijder: si ritorna al trequartista | Inzaghi sta cucinando il 3-5-1-1

L’amministratore delegato interista, insieme al ds Ausilio, continua a lavorare senza sosta per rendere l’Inter ancora più forte.

Nell’estate del 2009 un’Inter che arrivava da quattro Scudetti consecutivi si trovò con la necessità di cedere Zlatan Ibrahimovic, stella incontrastata della squadra e dell’intera Serie A, a causa dei forti mal di pancia dello svedese. L’occasione fu propizia per costruire una squadra ancora più forte che poi, come ben sappiamo, riuscì a compiere l’impresa storica del Triplete con José Mourinho in panchina.

Al posto di Ibrahimovic, e con il denaro che arrivò nelle casse nerazzurre dalla sua cessione, l’allora Presidente Massimo Moratti riuscì a portare a Milano gente come Samuel Eto’o, che arrivò come parziale contropartita di Ibra dal Barcellona, Diego Milito, Thiago Motta e negli ultimi giorni di mercato anche l’olandese Wesley Sneijder.

Il fantasista portò all’Inter quell’imprevedibilità e quella fantasia che mancava e completò una squadra già di per sé fortissima. In un certo senso si possono trovare parecchie analogie tra quell’estate e quella che si aprirà tra poco con la sessione di calciomercato.

Marotta e Ausilio, infatti, stanno lavorando assiduamente per rendere ancora più forte e competitiva la rosa e per dare in mano a Simone Inzaghi una squadra che possa puntare in alto, non solo per confermarsi in Italia, ma anche per provare ad arrivare fino in fondo alla Champions League ed al prossimo Mondiale per Club che si terrà da giugno a luglio 2025.

Inter, le strategie di Marotta sul mercato

I due dirigenti nerazzurri si sono mossi già con parecchio anticipo ed hanno chiuso nei mesi scorsi due colpi importantissimi. Arriveranno, infatti, a parametro zero, il centrocampista Piotr Zielinski e l’attaccante Mehdi Taremi che, al termine del loro contratto rispettivamente con Napoli e Porto, firmeranno a parametro zero con il club nerazzurro.

Marotta e Ausilio, però, non si fermeranno qui. Ci sono già nel mirino un forte centrale di difesa ed un esterno destro per puntellare anche gli altri due reparti e poi resta un grande obiettivo per completare ancora di più e dare a Simone Inzaghi quella fantasia ed imprevedibilità che forse un po’ manca alla squadra, proprio come avvenne con Wesley Sneijder nell’agosto del 2009.

Mercato Inter, l’obiettivo resta Gudmundsson

Il grande obiettivo in tal senso è Albert Gudmundsson del Genoa che sta disputando una stagione da sogno con il club ligure e, forse insieme a Zirkzee, è stato sicuramente l’uomo copertina della nostra Serie A tra quelli meno attesi. La valutazione del club rossoblù per l’islandese è di 30 milioni di euro ed al momento è una somma che l’Inter non può permettersi di spendere se prima non arriveranno cessioni e plusvalenze.

Gudmundsson ha dato priorità all’Inter ed è disposto ad aspettare le mosse nerazzurre, ma dietro spingono alcuni club di Premier League, Tottenham su tutti, che avrebbero una disponibilità maggiore rispetto al club meneghino, ma soprattutto immediata. Marotta resta vigile e spera di regalare a Simone Inzaghi un elemento in grado di agire da seconda punta dietro ad uno tra Thuram e Lautaro Martinez, ma anche da mezzala in determinate circostanze.