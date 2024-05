De Rossi chiama, il campione risponde | Accordo trovato e firma l’1 luglio: prende la 7 di Pellegrini

De Rossi chiama il campione alla Roma. Accordo trovato tra le parti e firma già programmata. Indosserà la numero sette di Pellegrini.

Messo in archivio il pareggio interno di domenica sera contro la Juventus di Massimiliano Allegri, il secondo dopo quello esterno della settimana scorsa sul campo del Napoli, la Roma di Daniele De Rossi si prepara a volare in Germania per affrontare il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso nel ritorno delle semifinali di Europa League.

Una sfida, quella in programma giovedì alle 21.00, in cui i giallorossi saranno chiamati a gettare il cuore oltre l’ostacolo per recuperare lo svantaggio di due gol maturato all’Olimpico giovedì scorso a causa dei gol di Wirtz e Andrich.

Segnare due o più reti alla Bay Arena sarà sicuramente complicato, anche alla luce di quanto visto nella gara d’andata, ma i capitolini venderanno sicuramente cara la pelle per tentare un’impresa che, qualora venisse davvero centrata, sarebbe senza alcun dubbio paragonabile a quella realizzata in Champions League nel 2018 contro il Barcellona.

Un’impresa, quella concretizzatasi contro i blaugrana sei anni fa, alla quala partecipò anche l’attuale tecnico, Daniele De Rossi che, autore allora del rigore che permise alla Lupa di portarsi sul momentaneo 2-0, giovedì sera dovrà spronare a dovere i suoi affinché un exploit simile venga realizzato anche in terra tedesca. La missione, come detto, è certamente difficile, ma Dybala e compagni hanno tutte le carte in regola per poter estromettere dalla competizione i neo campioni di Germania.

De Rossi, obiettivo Champions con sguardo alla prossima stagione

Scivolata in sesta posizione a causa della vittoria esterna dell’Atalanta sul campo della Salernitana, la Roma di Daniele De Rossi si prepara ad affrontare nel migliore dei modi le restanti tre gare di campionato contro Dea, Genoa ed Empoli in seguito alle quali i tifosi sperano di poter festeggiare il ritorno in Champions League a distanza di cinque anni dall’ultima partecipazione.

Una qualificazione, quella alla massima competizione continentale, che, qualora venisse raggiunta, obbligherebbe i Friedkin a rafforzare, e non poco, la rosa dell’ex numero 16 giallorosso che, confermato in panchina anche per il prossimo anno, proverà ad alzare l’asticella delle ambizioni del club che, volendo guardare parecchio oltre, potrebbe anche puntare alla vittoria di uno scudetto che dalle parti di Trigoria manca ormai da ben 23 anni.

Roma, pazza idea Chiesa dalla Juventus: De Rossi stuzzica l’attaccante bianconero

In grande spolvero, seppur senza gol, nella sfida di domenica sera giocata allo Stadio Olimpico da Roma e Juventus, Federico Chiesa sarebbe clamorosamente finito, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel mirino del club della famiglia Friedkin.

Un interesse, quello della Lupa nei confronti dell’attaccante bianconero, accentuatosi inaspettatamente nelle scorse settimane in seguito ai ritardi manifestatisi nell’iter che dovrebbe portare l’ex Fiorentina a rinnovare fino al 2028 il proprio contratto con la Vecchia Signora in scadenza il 30 giugno 2025. Un prolungamento del rapporto, con conseguente aumento dell’ingaggio, per il quale, almeno per ora, il classe ’97 e la società piemontese non sembrano aver trovato un punto d’incontro. La Roma resta alla finestra, ma è ancora presto per parlare concretamente di cambi di maglia. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.