L’algortimo ha venduto Leao: individuata la contropartita tecnica | Scambio (quasi) alla pari col PSG

Leao può lasciare il Milan nella prossima sessione di mercato, i rossoneri pronti a incassare e a rinforzarsi con una contropartita tecnica

Tra i maggiori indiziati del malumore generale in casa Milan in questo ultimo mese della stagione in corso è Rafa Leao. Se i numeri sono dalla sua parte e in linea con le scorse annate in rossonero, sul banco degli imputati è il suo scarso contributo in momenti e partite decisive come nel doppio scontro dei quarti di finale di Europa League contro la Roma in cui è stato il peggiore in campo.

Con l’addio quasi certo di Stefano Pioli, a Milanello sarà inaugurato un nuovo ciclo con un tecnico che, stando alle indiscrezioni, sarà straniero e alla prima esperienza su una panchina di Serie A, provando a dare continuità alla crescita del gruppo che c’è stata in questo quinquennio.

Una volta scelto il nuovo mister, la dirigenza milanista procederà a lavorare sull’organico provando a individuare i profili migliori per rinforzarlo, con particolare attenzione che dovrebbe essere rivolta alla difesa, colpevole di avere subito troppe reti.

Ma non è da escludere una cessione di lusso per finanziare le operazioni in entrata, come è capitato dodici mesi fa con Sandro Tonali, sacrificio che è stato necessario per rivoluzionare la mediana e la trequarti.

Leao può partire, ecco la sua possibile prossima destinazione

Se non dovesse partire Maignan, sondato dal Bayern Monaco, la partenza dolorosa potrebbe essere quella di Leao. Il portoghese è nel mirino del Paris Saint Germain che potrebbe mettere sul piatto una contropartita tecnica molto interessante.

Si tratta di Xavi Simons, in cerca di riscatto dopo che nella Capitale francese non è riuscito a trovare molto spazio. Ha incantato prima in Eredivisie, con la maglia del PSV e poi nel Lipsia dove sta giocando in questa stagione, con ben nove reti e 15 assist tra Bundesliga e Champions.

Xavi Simons e l’ipotesi Milan, non è escluso il prestito

Xavi Simons ha un valore di 80 milioni, poco inferiore rispetto a quella di Leao. Il PSG, che ne detiene il cartellino, potrebbe optare per un nuovo prestito, a prescindere dall’acquisto o meno del gioiello del Milan.

Per i rossoneri si tratta di un giocatore assolutamente da tenere d’occhio e da valutare anche se molto dipenderà da chi sarà il nuovo allenatore e dal modulo di gioco che utilizzerà.