Venire da voi per uno scudetto ogni 30 anni? | De Laurentiis deriso dal top: firma negata e bye bye Napoli

Salta l’affare col Napoli: Aurelio De Laurentiis incassa il no secco del top. Preferisce andare altrove per vincere subito.

Ottavo in classifica con 50 punti, a pari merito con la Fiorentina di Vincenzo Italiano, il Napoli di Francesco Calzona, reduce dal 2-2 interno della settimana scorsa contro la Roma di Daniele De Rossi, va a far visita al triste e desolato Udinese di Fabio Cannavaro in occasione della 35esima giornata di campionato in Serie A.

Una gara, quella in programma al Bluenergy Stadium di Udine, la cui posta in palio vale moltissimo tanto per i padroni di casa, chiamati al successo per tirarsi fuori dalla zona retrocessione, quanto per gli ospiti, desiderosi di portare a casa tre punti che potrebbero rivelarsi fondamentali nella corsa a un posto in Europa League.

Una manifestazione, la seconda per importanza a livello continentale, che, qualora venisse raggiunta, renderebbe leggermente meno amara la stagione di Osimhen e compagni i quali, partiti con l’obiettivo di confermarsi sul tetto d’Italia per il secondo anno consecutivo, hanno completamente tradito le aspettative disputando un campionato molto al di sotto delle loro possibilità.

Attualmente fuori anche dalla zona Conference League, ai partenopei non resta infatti che provare a vincere le ultime quattro partite di campionato per chiudere quantomeno positivamente una stagione purtroppo povera di soddisfazioni ma ricchissima di delusioni.

De Laurentiis vuole Conte sulla panchina del Napoli: il tecnico salentino piace anche al Milan

Fermo ai box dal marzo 2023, dopo la fine della sua esperienza biennale sulla panchina del Tottenham, Antonio Conte continua a essere accostato incessantemente ai principali club d’Europa, pronti a ingaggiarlo a suon di milioni per la stagione 2024-2025.

Una stagione, quella che verrà, che il tecnico salentino potrebbe anche decidere di passare in Serie A dove, ormai da settimane, è forte l’interesse di Napoli e Milan le quali, desiderose di ingaggiare un profilo carismatico e ambizioso come l’ex allenatore di Juventus e Inter, avrebbero già fatto comprendere di essere disposte ad accontentarlo sotto tutti i punti di vista pur di averlo in panchina nei prossimi mesi.

Conte nel mirino del Chelsea: i Blues valutano il ritorno dell’allenatore italiano

Ottavo in classifica in Premier League con 51 punti e matematicamente fuori dalla corsa a un posto in Champions League, il Chelsea di Todd Boehly guarda già alla prossima stagione e mette in conto la possibilità di richiamare sulla sponda blu del Tamigi, Antonio Conte.

A distanza di quasi sei anni dall’esonero del 13 luglio 2018, il tecnico italiano, stando a quanto riportato da Repubblica, potrebbe infatti accettare il ritorno sulla panchina dei Blues che, certamente più forti di Napoli e Milan sul piano economico, non solo potrebbero mettergli a disposizione una squadra forte e competitiva, ma anche proporgli un ricco contratto al quale, ovviamente, sarebbe difficile dire di no. Nei prossimi mesi dovremmo saperne di più.