Felipe Anderson? A luglio vi dimenticherete chi è | Lotito annuncia il nuovo esterno: raggiunge 40 km/h

I biancocelesti dovranno agire massicciamente sul mercato per rinnovare la rosa. Il Presidente però ha già le idee chiare.

Un finale di stagione importante che potrebbe cambiare anche le prospettive estive, soprattutto e principalmente quelle sul mercato, e poi ovviamente quelle in vista della prossima stagione. La Lazio, al termine di una stagione fortemente travagliata, piena di insidie ed alti e bassi, ha la possibilità di rendere questo 2023/2024 meno amaro.

Le ultime vittorie in campionato hanno fatto avvicinare i biancocelesti a quel quinto posto che significherebbe Champions League, ma soprattutto ad un piazzamento europeo che più realisticamente significherà partecipare alla prossima Europa League.

Gli impegni di Roma e Atalanta nelle altre coppe in questo finale di stagione, però, potrebbero anche aprire scenari del tutto impronosticabili fino a soltanto qualche settimana fa. Comunque vada la Lazio ha l’obbligo di chiudere al meglio questo finale di stagione e questo campionato per non avere ulteriori rimpianti.

La direzione in vista del prossimo anno è comunque già chiara e stabilita. La Lazio ripartirà da Igor Tudor e dalla sua capacità di unire un gruppo, infondendo grinta e cattiveria agonistica ad una squadra ed uno spogliatoio che ha vissuto scossoni abbastanza pesanti nel corso degli ultimi mesi.

Lazio, in estate sarà rifondazione

Da centrocampo in sù, però, la rosa sarà quasi del tutto rifondata, o per meglio dire rivoluzionata. Partiranno sicuramente Felipe Anderson, Pedro e Mattia Zaccagni, in scadenza di contratto il prossimo giugno, e non sono salde, come ben sappiano, nemmeno le posizioni di Ciro Immobile e Luis Alberto. Dubbi anche sul futuro di Daichi Kamada che deciderà nei prossimi giorni se restare o meno alla Lazio.

Per quanto riguarda Immobile e Luis Alberto, invece, gli ultimi due senatori rimasti in casa biancoceleste, sembra ormai terminata la loro esperienza a Roma. Un ciclo pare chiuso ed entrambi hanno già espresso la voglia, chi pubblicamente e chi meno, di provare un’altra esperienza per il finale di carriera.

Mercato Lazio, occhi su Akturkoglu

La società, intanto, guarda ai possibili sostituti di Felipe Anderson e Mattia Zaccagni. Nel mirino del Presidente Lotito, infatti, sarebbe finito Kerem Akturkoglu, esterno d’attacco del Galatasaray e della Nazionale turca che nelle ultime stagioni si sta mettendo particolarmente in mostra con un discreto numero di gol ed assistenze a beneficio dei compagni.

Stando a quanto riportato dal portale turco aydinlik.com, la Lazio avrebbe messo gli occhi sul classe 1998, che però ha un contratto ancora lungo ed in scadenza nel 2026. Quest’anno ha messo a referto 50 presenze totali, condite da 15 gol e 8 assist. La cifra richiesta dal club turco si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, ma per un’eventuale trattativa se ne riparlerà a fine stagione.