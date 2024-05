CLAMOROSO Inzaghi: dice sì al City, firma valida il prossimo 1 luglio | “Anche le storie migliori finiscono”

Salta clamorosamente il rinnovo: Inzaghi ha detto sì al City. La firma del nuovo contratto è attesa per il prossimo 1 luglio.

Salito matematicamente sul tetto d’Italia lo scorso 22 aprile grazie alla vittoria per 1-2 nel derby contro il Milan di Stefano Pioli, l’Inter di Simone Inzaghi è pronto a far visita, oggi (sabato 4 maggio) alle 20.45, al triste e desolato Sassuolo di Davide Ballardini in occasione della 35esima giornata di campionato in Serie A.

Una gara, quella in programma al Mapei Stadium, che i nerazzurri tenteranno ovviamente di mettere in cassaforte non tanto per portare a tre la striscia di vittorie consecutive, dopo quelle contro Torino e Milan, quanto piuttosto per vendicare la sconfitta contro i neroverdi rimediata a San Siro lo scorso 27 settembre.

Una disfatta, quella maturata a inizio autunno contro gli emiliani, tuttora rappresentante l’unico scivolone in campionato della squadra del tecnico piacentino che, sedutosi sulla panchina del Biscione nel giugno del 2021, è riuscito finalmente a fregiarsi del titolo di campione d’Italia per la prima volta in carriera.

Un titolo, lo scudetto, che, solo sfiorato nell’annata 2021-2022, conclusa al secondo posto alle spalle dei cugini rossoneri, e accarezzato appena ai tempi della Lazio prima dello stop causato dal dilagare della pandemia di Covid-19 nella stagione 2019-2020, ha permesso all’ex centravanti biancoceleste di entrare di diritto nella storia della Beneamata la quale, sotto la sua guida, ha conquistato meritatamente la tanto desiderata e sognata seconda stella.

Inzaghi, l’Inter al lavoro per il rinnovo: possibile firma fino al 2026 con opzione 2027

Aritmeticamente campione d’Italia con l’Inter dallo scorso 22 aprile, Simone Inzaghi si appresta a chiudere positivamente, magari con quattro vittorie nelle ultime quattro partite, la stagione 2023-2024. Una stagione che, se da un lato, come detto, ha visto il tecnico piacentino fregiarsi per la prima volta in carriera del titolo di campione d’Italia, dall’altro lascia ancora tutto aperto in merito al suo rinnovo col Biscione che, sebbene dato per chiuso ormai da settimane, in realtà è ancora ben lontano dall’essere firmato.

Un rinnovo che, chiesto a gran voce dalla maggior parte dei tifosi interisti, potrebbe essere ufficializzato al termine del campionato quando le parti dovrebbero incontrarsi per mettere nero su bianco a un accordo che dovrebbe allungare di un anno, quindi fino al 2026 (con opzione fino al 2027), il rapporto tra l’allenatore classe ’76 e la società di Steven Zhang.

Pippo Inzaghi verso la panchina del Palermo del City Football Group

Rimasto senza squadra dopo l’esonero dalla Salernitana dello scorso 11 febbraio, Pippo Inzaghi potrebbe tornare in panchina la prossima stagione. Stando infatti a quanto riportato da Calciomercato.com, il più grande dei fratelli Inzaghi il prossimo anno potrebbe sedersi sulla panchina del Palermo di proprietà del City Football Group.

Attualmente impegnato in Serie B, dove occupa la sesta posizione in classifica con 52 punti, il club rosanero starebbe infatti pensando di affidare la guida della prima squadra all’ex centravanti del Milan che, vittorioso nella stagione 2019-2020 sulla panchina del Benevento, accetterebbe sicuramente ben volentieri un’eventuale offerta del presidente Mirri. Al momento è ancora presto per trarre conclusioni, ma nei prossimi mesi dovremmo sicuramente saperne di più.