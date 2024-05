Marco Reus in Serie A: è tutto vero | Arriva la conferma UFFICIALE: visite e firma per lo storico club

Marco Reus è pronto per sbarcare in Serie A, il talento tedesco rinforzerà l’attacco di un top club italiano, l’annuncio ufficiale

Dopo ben dodici anni Marco Reus ha annunciato che lascerà il Borussia Dortmund. Finisce una storia d’amore iniziata ai tempi delle giovanili e lunga nel complesso più di due decenni. Arriva l’ufficialità. Il giocatore e la società hanno deciso, di comune accordo, di non prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e dunque, a fine stagione, il fantasista classe 1989 sarà libero di trasferirsi altrove come svincolato.

Una lettera rivolta ai tifosi, che lo hanno accolto e fatto sentire importante, con una promessa, quella di dare il massimo per regalare alla calorosa piazza tedesca la Champions League, competizione in cui il Borussia è ancora in corsa, con la semifinale che la vede di fronte al Paris Saint Germain.

Queste le sue parole: “Abbiamo ancora un grande obiettivo, vogliamo andare a Wembley e portare questo trofeo a Dortmund. Per questo è importante la decisione che ho preso. Ora ci concentriamo su questo obiettivo, ci vedremo ancora qualche volta in questo stadio“.

Se in campionato i gialloneri si sono arresi allo strapotere del Bayer Leverkusen, sorpassati anche dal Bayern Monaco, in Champions stanno dando filo da torcere ad ogni avversario e sognano una finale che manca da quasi un decennio.

Reus si svincola, può sbarcare in Serie A, un club è interessato

Adesso che è svincolato, Reus rappresenta una stuzzicante opportunità per i club di Serie A. Valutando il suo profilo e le caratteristiche tecniche, la squadra che potrebbe più di tutte averlo in rosa è il Milan, che rischia di perdere Leao e che dovrà anche sostituire Giroud.

I rossoneri sono a corto di giocatori d’esperienza, avendo un’età media piuttosto bassa e un talento e uomo spogliatoio come Reus potrebbe fare al caso del club lombardo, desideroso di fare meglio la prossima annata.

Il Milan del futuro, Reus può essere il giocatore d’esperienza che manca

Milan che deve, innanzitutto, decidere chi sarà il prossimo allenatore, dato che difficilmente resterà in panchina Stefano Pioli. Una volta compiuta questa scelta, la dirigenza passerà a individuare gli innesti più ideali al modulo utilizzato.

Reus ha la personalità giusta per prendersi la trequarti del Milan e i tifosi sarebbero lieti di accoglierlo in Serie A, sicuri che possa dare un contributo importante alla causa.