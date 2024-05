CLAMOROSO Milan: comprano lo sponsor dell’Inter | Conflitto d’interessi senza precedenti

Il proprietario rossonero, Gerry Cardinale, con la sua RedBird, è pronto ad entrare nel ramo delle telecomunicazioni ed acquistare lo sponsor dei rivali.

Una rivalità che nello scorso decennio, gli anni del dominio della Juventus, si era un po’ sopita e veniva vissuta soltanto in derby tristi, privi di obiettivi importanti di classifica, ma soprattutto depotenziati dai tanti campioni che si erano visti in passato.

Quella tra Milan e Inter è sempre stata una rivalità piena di significato, vissuta al massimo nella città di Milano, ma anche da milanisti ed interisti del resto d’Italia e del Mondo. Tra le due tifoserie, inoltre, dopo anni difficili e violenti, circa quaranta anni fa, è stato siglato un patto di non belligeranza che ha reso le stracittadine molto più godibili e piene solo dei classici sfottò che animano lo sport.

Negli ultimi anni la rivalità tra Milan e Inter è tornata accesa e le due squadre meneghine sono tornate a contendersi Scudetti, finali di Supercoppa Italiana o match importanti di Coppa Italia, ma anche partite da dentro o fuori in Champions League.

La città di Milano è tornata al centro del calcio italiano e, nelle ultime quattro stagioni, per ben tre volte si è vista una squadra terminare il campionato al primo posto e l’altra chiuderlo al secondo. In questo preciso momento storico, però, è l’Inter a dominare e ad aver inflitto umiliazioni e sconfitte ai rivali cittadini. C’è però una novità che riguarda RedBird, attuale proprietario dei rossoneri, che riguarda in qualche modo anche i cugini.

RedBird vicina all’acquisizione di Paramount Global

La società americana, infatti, starebbe per entrare anche nel ramo delle telecomunicazioni, con l’acquisizione di TV, giornali e siti di approfondimento. Il portfolio media del fondo americano, con tutta probabilità, si allargherà ancora ulteriormente.

Come riportato dal sito businessinsider.com, infatti, RedBird Capital Partners, il fondo americano che ha già fatto un tuffo nel calcio, acquistando il Milan ormai circa due anni fa, sembra che stia per segnare un gol anche nel settore delle telecomunicazioni. Pare, infatti, che la società gestita da Gerry Cardinale, proprietario proprio dei rossoneri, abbia messo gli occhi su un bel pezzo da novanta della comunicazione: Paramount Global, colosso dello streaming tv che ultimamente è anche sponsor ufficiale dell’Inter.

RedBird-Paramount, ecco i dettagli

Secondo i rumors, RedBird e Skydance sarebbero vicinissimi a chiudere l’accordo con Paramount, che diventerebbe una società pubblica dopo la fusione con Skydance. Alla guida ci sarebbe David Ellison, CEO di Skydance, mentre Jeff Shell, ex CEO di NBCUniversal e attuale presidente del settore sport e media di RedBird, assumerebbe il ruolo di presidente.

Il prezzo? Si parla di circa 3 miliardi di dollari, che serviranno per ricomprare azioni e sanare il debito di Paramount. Insomma, se l’operazione andrà in porto, ci sarà da divertirsi per gli amanti dei media. Un nuovo colosso sta per nascere e chissà quali sorprese ci riserverà. Nel frattempo, però, la sorpresa è quella di vedere il proprietario del Milan che potrebbe gestire la società che fa da sponsor all’Inter. Beh, non c’è che dire, in un certo senso un bel conflitto di interessi.