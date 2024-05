Bellingham alla Juventus: non è uno scherzo | Già in vendita la maglia, segue le orme del suo idolo Zidane

Il club bianconero proverà ad aumentare la qualità della sua rosa e del suo centrocampo nel corso dell’estate.

Un finale di stagione che può ancora dire tanto, ma soprattutto che decreterà se il bilancio potrà considerarsi positivo o meno. L’eventuale vittoria della Coppa Italia, con un trofeo in bacheca che manca da tre anni, e la certezza di un posto Champions sono obiettivi troppo importanti, ma soprattutto possono davvero spostare l’ago della bilancia nella sua interezza.

La Juventus si trova ancora una volta vicina ad un bivio. Vincere la Coppa Italia e conquistare un posto in Champions, raggiungere soltanto uno dei due traguardi oppure fallire miseramente entrambi. Certo è che, se paradossalmente dovesse arrivare la Coppa Nazionale, ma non la qualificazione in Champions, la stagione sarebbe comunque fallimentare.

Ecco che, quindi, anche il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere deciso in queste settimane che mancano da qui a fine stagione. Per alcuni, però, non ci sono risultati che tengono e il tecnico livornese dovrebbe lasciare a prescindere da come finiranno campionato e Coppa Italia.

Staremo a vedere, ma di certo la qualificazione alla prossima Champions League condiziona anche il mercato che i bianconeri dovranno affrontare in estate. I soldi della qualificazione alla competizione europea più importante sarebbero fondamentali e permetterebbero a Cristiano Giuntoli di avere una somma maggiore per migliorare la squadra.

Juve, la situazione a centrocampo

La rosa bianconera, anche in questa stagione, è sembrata discreta, ma continua ad avere delle grosse lacune, soprattutto nel reparto nevralgico del campo. Il centrocampo, infatti, pecca un po’ di qualità e sarà il reparto in cui gli operatori di mercato juventini dovranno intervenire in maniera più massiccia. C’è chi parla di almeno un paio di innesti.

Molto dipenderà anche dall’eventuale rinnovo o meno di Adrien Rabiot che al momento sembra destinato a lasciare Torino definitivamente. Così come Carlos Alcaraz che difficilmente sarà riscattato dal Southampton. L’argentino, quindi, dovrebbe tornare in Championship, salvo l’interesse di qualche altro club più importante.

Mercato Juve, per il centrocampo spunta Jobe Bellngham

Proprio dalla seconda serie inglese potrebbe arrivare il primo rinforzo per la mediana bianconera. Parliamo di Jobe Bellingham, fratellino minore dell’ormai famosissimo e conosciutissimo Jude che è esploso definitivamente in questa stagione nel Real Madrid e con la Nazionale inglese. Jobe è un classe 2005 e con il fratello condivide un’impressionante somiglianza estetica ed il ruolo in campo.

Il più piccolo dei Bellingham, infatti, è un centrocampista che però è più portato ad attaccare che a difendere e spesso viene impiegato anche da trequartista. In questa stagione sta giocando per il Sunderland, club che naviga a metà classifica in Championship ed ha realizzato ben sette gol in 44 presenze. La Juventus ci sta facendo un pensierino e potrebbe portarlo in Italia, sperando in un prosieguo di carriera che possa anche solo avvicinarsi a quella che sta avendo il più illustre Jude.