Tudor ora fa anche il calciomercato: il primo rinforzo è UFFICIALE | Prenderà la 7 di Felipe Anderson

Il nuovo tecnico biancoceleste ha già in mente chi sarà il sostituto del brasiliano che a fine stagione saluterà.

Quella che si è vissuta e sta volgendo quasi a termine in casa Lazio è stata una stagione intensa, ma soprattutto molto travagliata in cui è successo davvero di tutto. Uno spogliatoio che spesso è stato definito una polveriera e in cui un allenatore esperto e navigato come Maurizio Sarri non è riuscito a portare a termine il suo triennio.

Poco più di un mese e mezzo fa, infatti, sono arrivate le sue dimissioni da allenatore della Lazio. Alla base di quella decisione ci sono stati sicuramente i risultati balbettanti e poco gratificanti di quest’anno, ma anche e soprattutto il rapporto ormai logoro con lo spogliatoio e con alcuni senatori che ne fanno parte.

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha accettato controvoglia la decisione del tecnico toscano, ma anche lanciato delle offese abbastanza dirette a chi all’interno della squadra, a suo dire, ha remato contro il suo ormai ex allenatore. Il Patron biancoceleste, però, non si è fatto pregare ulteriormente ed ha scelto come successore di Sarri una figura forte e carismatica.

Così è arrivato Igor Tudor ex allenatore di Udinese, Verona e Marsiglia. Il croato è un mondo completamente opposto a quello di Sarri, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale, ma soprattutto come metodologie di allenamento, modulo e dettami tattici da sottoporre alla squadra. Oltre alla guida tecnica, però, in casa Lazio in estate ci sarà una sorta di rivoluzione.

Lazio, una rosa da rifondare in estate

Dopo l’addio a Milinkovic-Savic dell’estate scorsa, infatti, saluteranno a giugno anche Zaccagni, Pedro e Felipe Anderson, in scadenza di contratto. Ancora in bilico la posizione di Daichi Kamada, mentre sembrano ad un passo dall’addio altri due storici senatori laziali, come Ciro Immobile e Luis Alberto.

Dovessero andar via anche gli ultimi due storici Capitani laziali quella della prossima estate potrà davvero essere una sorta di rivoluzione in casa biancoceleste. Spetterà poi a Tudor, con l’avallo del Presidente Claudio Lotito, scegliere le figure più idonee sul mercato che possano rendere la squadra competitiva in vista della prossima stagione.

Mercato Lazio, Tudor chiede il rientro alla base di Cancellieri

In estate, intanto, dovrebbe tornare dal prestito Matteo Cancellieri, esterno d’attacco che in questa stagione è in prestito all’Empoli e sta vivendo una stagione non proprio esaltante. Il calciatore fu acquistato dalla Lazio nell’estate 2022 per poco meno di dieci milioni di euro dopo che aveva esordito in Serie A con la maglia del Verona, proprio con Igor Tudor in panchina.

Ed è proprio lo stesso tecnico croato che lo aveva fatto esordire in Serie A e sfruttato a pieno le caratteristiche che avrebbe chiesto il suo rientro alla base per la stagione 2024/2025 dopo il prestito secco per un anno che Lazio ed Empoli avevano contrattato durante l’estate scorsa.