Thuram? Per lui lo sacrifichiamo | Marotta cede il francese: la 9 sulle spalle di un altro bomber

Marotta mette Marcus Thuram sul mercato. La maglia numero nove dell’Inter pronta a essere indossata da un altro bomber.

Portato a casa matematicamente ormai da diversi giorni il 20esimo scudetto della sua storia, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a volare in quel di Reggio Emilia per affrontare il triste e desolato Sassuolo di Davide Ballardini in occasione della 35esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella in programma al Mapei Stadium sabato alle 20.45, che metterà i nerazzurri difronte all’unica squadra capace di batterli in campionato lo scorso 27 settembre. Una squadra, quella neroverde, che, attualmente penultima in classifica con 26 punti, a meno cinque dalla zona salvezza, proverà nuovamente a giocare un brutto scherzo ai meneghini i quali, dal canto loro, tenteranno certamente di portare a casa l’intera posta in palio.

Conquistare i tre punti contro gli emiliani permeterebbe infatti al Biscione non tanto di mettere in cassaforte la 29esima affermazione in gare di campionato, quanto piuttosto di vendicare il clamoroso scivolone interno di inizio autunno quando, dopo essere andato in vantaggio con Dumfries nei minuti di recupero del primo tempo, fu capace di farsi prima raggiungere e poi superare dalle marcature di Bajrami e Berardi.

Due marcature, quelle settembrine dei neroverdi, alle quali il gruppo del presidente Zhang proverà quindi a rispondere sabato sera magari grazie ai gol di Marcus Thuram che, autore fin qui di 14 reti e 13 assist in 43 presenze stagionali complessive, ha ormai da tempo guadagnato un posto di rilievo nei cuori e nelle menti dei sostenitori interisti.

Thuram acquisto azzeccatissimo: il francese proverà a migliorarsi il prossimo anno

Legatosi all’Inter lo scorso 1 luglio tra lo scetticismo di chi non lo considerava all’altezza del predecessore, Romelu Lukaku, Marcus Thuram ha fatto ricredere tutti a suon di gol, assist e ottime prestazioni che gli hanno permesso di diventare, nell’arco di poco tempo, uno dei beniamini dei tifosi nerazzurri.

Tifosi che, accoltolo a parametro zero la scorsa estate, sperano di poter contare su di lui anche l’anno prossimo quando, sempre in coppia con Lautaro Martinez, sarà chiamato a confermarsi sul tetto d’Italia con la maglia della Beneamata con la quale, tra le altre cose, tenterà certamente di migliorare lo score attuale fatto, come detto, di 14 gol e 13 assist in 43 partite stagionali complessive.

Domanda al tifoso interista: saresti disposto a rinunciare a #Thuram per avere in rosa #Zirkzee? pic.twitter.com/bRgS65bZlT — Fabrizio Biasin (@FBiasin) May 2, 2024

Zirkzee al posto di Thuram? Marotta potrebbe pensarci

Fiore all’occhiello del Bologna di Thiago Motta, col quale è ormai a un passo dall’ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, Joshua Zirkzee sarebbe recentemente finito anche nel mirino dell’Inter dell’amministratore delegato, Beppe Marotta che, non è da escludere, potrebbe fare un tentativo per lui nei prossimi mesi.

Un tentativo, quello del Biscione per il talentuoso attaccante olandese, che potrebbe però voler dire cessione di un pezzo da 90 della rosa di Simone Inzaghi la quale, sulla scia del quesito posto su X ai tifosi interisti dal giornalista Fabrizio Biasin, potrebbe veder andare via Marcus Thuram che, valutato ora come ora intorno ai 60 milioni di euro dalla società di Steven Zhang, piace a molti top club europei pronti a recarsi per lui in Viale della Liberazione nei prossimi mesi.