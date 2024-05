Inzaghi, spiegato perché non gioca Cuadrado: lo hanno già sostituito | È più giovane, più forte e meno costoso

Il colombiano terminerà la sua esperienza nerazzurra a fine stagione. L’Inter ha già trovato il suo sostituto.

Il mercato dell’Inter negli ultimi anni è stato caratterizzato soprattutto dalle intuizioni del duo Ausilio-Marotta che sono riusciti a mantenere alta la competitività della rosa, anzi l’hanno man mano migliorata, nonostante i dettami della società che dal post Covid in poi ha imposto una spending review forte e decisa.

Così, i due dirigenti nerazzurri hanno dato fondo a tutte le loro conoscenze calcistiche e capacità diplomatiche. Sono così arrivate cessioni dolore, ma anche molto remunerative, acquisti fatti a prezzi stracciati e con formule molto vantaggiose e diversi prestiti e/o parametri zero che hanno fatto la fortuna dell’Inter.

Sono stati tanti i nomi di calciatori, poi diventati importantissimi per la rosa nerazzurra e Simone Inzaghi, arrivati a zero euro. Parliamo ovviamente dei vari Onana, Calhanoglu, Marcus Thuram, Mkhitaryan e, in vista della prossima stagione, anche Taremi e Zielinski.

Una filosofia che sta continuando a pagare e che ha portato ben sette trofei in quattro stagioni. Tra i tanti colpi a zero degli ultimi anni, però, qualcuno non è stato proprio azzeccatissimo. Ci riferiamo sicuramente ai vari Vidal e Alexis Sanchez voluti anni fa da Antonio Conte, ma anche a Juan Cuadrado che, anche abbastanza a sorpresa, fu messo sotto contratto lo scorso luglio dopo essersi liberato dalla Juventus.

Inter, esperienza finita per Cuadrado

L’esterno destro colombiano, però, non ha vissuto la sua migliore stagione della carriera, giusto per usare un pallido eufemismo. Dopo un inizio abbastanza incoraggiante, infatti, ha cominciato molto presto ad accusare un problema al tendine d’Achille che ne ha condizionato continuità negli allenamenti e ritardo di condizione.

Tra settembre e novembre è rimasto ai box a scopo conservativo, salvo poi rientrare a metà novembre e capire di non aver risolto il problema. La società ha optato per l’intervento chirurgico che però lo ha costretto a saltare il resto della stagione. Da qualche settimana Cuadrado è tornato a disposizione, ma non ha più rivisto il campo.

Inter, Buchanan è il sostituto di Cuadrado

La sua esperienza all’Inter, quindi, terminerà a fine stagione ed il suo contratto, sia per una questione di età che di costi, non verrà rinnovato. Questo anche perché, proprio considerando l’operazione a cui è stato sottoposto Cuadrado, i nerazzurri avevano già acquistato il suo sostituto a gennaio. Tajon Buchanan, infatti, è arrivato per sette milioni più tre di bonus dal Club Brugge anche se il campo lo ha visto pochissimo.

Simone Inzaghi lo ha impiegato a destra, ma Buchanan pare essere anche una soluzione per la fascia sinistra. Il tecnico piacentino lo stima molto e, quindi, punterà tanto su di lui nella prossima stagione. Ecco perché, a meno di una possibile cessione di Dumfries, l’Inter non si muoverà ulteriormente per rinforzare le proprie fasce laterali.