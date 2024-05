De Rossi manda ‘al bar’ El Shaarawy: pronta una nuova superstar sull’esterno | Arriva a luglio

El Shaarawy lascerà la Roma alla fine della stagione, De Rossi vuole dare fiducia a un esterno di fantasia per alzare il tasso tecnico dell’attacco

Contro il Bayer Leverkusen nell’andata della semifinale di Europa League la Roma si è dovuta arrendere. Troppo superiori i campioni di Germania, imbattuti da quasi 50 partite. Un team che gioca un calcio propositivo ed equilibrato grazie a Xabi Alonso che ha già dichiarato che resterà sulla panchina del club anche per la prossima stagione, rinunciando all’ipotesi di allenare il Real Madrid o il Liverpool, sue ex squadre da calciatore.

Per la Roma la terza finale europea consecutiva è adesso un miraggio ma resta il merito di Daniele De Rossi di aver portato in alto la squadra e aver eliminato il Milan nel turno precedente, partendo sulla carta sfavorito.

L’obiettivo adesso è conquistare il pass per la prossima Champions, con quattro giornate di campionato ancora da disputare e il vantaggio da conservare rispetto ad Atalanta e Lazio che non mollano e sperano nel sorpasso.

Sono tanti i giocatori che sono stati rivitalizzati dalla cura De Rossi, dimostrando il loro valore in questi primi mesi del 2024 e tra questi vi è anche Stephan El Shaarawy, titolare fisso sull’esterno, a sostegno di Dybala e Lukaku per dare più dinamismo ed equilibrio tra l’attacco e il centrocampo.

La Roma ha messo nel mirino l’esterno del Sassuolo

Il fantasista azzurro non è però certo della riconferma, tanto che la Roma sta pensando ad Armand Laurientè, profilo molto gradito sia al mister che alla dirigenza, e che non resterà al Sassuolo nel caso, molto probabile, della retrocessione degli emiliani in Serie B.

I neroverdi hanno già messo sul mercato l’attaccante francese, arrivato due stagioni fa e valutato oltre i 20 milioni solamente nell’estate del 2023. In questo campionato ha siglato quattro reti e fornito cinque assist, ci si aspettava di più e il riscatto potrebbe arrivare nella Capitale.

La Roma del futuro, i prossimi step decisionali della società

La conferma di Daniele De Rossi alla guida della Roma è il primo tassello fondamentale per progettare la prossima annata. Una volta scoperta la competizione europea alla quale i giallorossi prenderanno parte, inizierà la campagna acquisti di rinforzo dell’organico.

Da sciogliere, invece, il nodo che riguarda il nuovo direttore sportivo che sostituisca il portoghese Tiago Pinto che ha lasciato il club al termine del mercato di riparazione di gennaio.