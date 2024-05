Balotelli convocato da Spalletti? Spunta il VIDEO SPOILER | È già pronta la sua vecchia 9

Mario Balotelli potrebbe essere convocato a sorpresa da Luciano Spalletti per gli Europei di giugno con la Nazionale italiana, ecco il video rivelatore

Mario Balotelli è tra i talenti più puri che l’Italia abbia avuto nel nuovo secolo. Una carriera potenzialmente da fuoriclasse è stata rovinata da comportamenti extrasportivi scorretti e da una testa calda che non ha permesso al centravanti di raggiungere i livelli che potevano essere alla sua portata. Un inizio spumeggiante con la maglia dell’Inter, nel periodo roseo dei nerazzurri post Calciopoli, coinciso anche con la conquista dello storico triplete con José Mourinho.

Ma è stato Roberto Mancini l’allenatore che ha dato più fiducia a Balotelli, tanto da volerlo con sé al Manchester City, protagonista della vittoria della Premier League in un periodo in cui i citizens avevano appena dato inizio al ciclo che prosegue adesso con Pep Guardiola.

Con la maglia della Nazionale italiana l’apice è stato raggiunto con gli Europei del 2012 e con la doppietta realizzata alla Germania che ha permesso agli azzurri di giocarsi il titolo nella finale, poi persa, contro la Spagna.

Un posto da titolare poi perso definitivamente nel 2016 con Antonio Conte che preferì altri profili, mettendo in primo piano l’aspetto umano al talento sportivo, e da quel momento Balotelli ha cambiato spesso casacca e Paese, senza tornare mai ai fasti di un tempo.

Balotelli e il sogno di vestire ancora la maglia dell’Italia

Un video pubblicato su X testimonia, però, il buono stato di forma di Mario, che spera in un’ipotetica chiamata da parte del commissario tecnico Luciano Spalletti per gli Europei del prossimo giugno, soprattutto per un fattore.

Questo è la mancanza di un numero 9 che possa garantire reti. Tanti gli esperimenti fatti dall’ex mister di Roma e Napoli in questo primo anno al timone della Nazionale, con due profili indiziati a giocarsi quel ruolo.

Mario Balotelli remains one of my favorite players. 🇮🇹 ⚽️ pic.twitter.com/3DRxyKbHej — Raffaele (@ItalianoCalcio) April 29, 2024

L’attacco dell’Italia, chi può essere schierato da Spalletti

Ha, infatti, convinto Mateo Retegui, il quale, però, con la maglia del Genoa è discontinuo a livello di prestazioni. In un ottimo stato di forma invece Gianluca Scamacca, valore aggiunto dell’ultimo periodo fortunato dell’Atalanta, ancora in corsa su ben tre fronti in questo mese di maggio. Più ai margini le quotazioni che vedono la convocazione di Lorenzo Lucca.

L’assenza di Domenico Berardi potrebbe pesare mentre ci si aspetta molto da Federico Chiesa, desideroso di riscatto dopo un campionato tra alti e bassi con la Juventus.