Leao scaricato: il suo erede pagato solo 10 milioni | Finalmente qualcuno con la voglia di giocare a calcio

Il talento portoghese continua a far discutere e parlare di sé. Intanto i rossoneri cercano anche un’alternativa sul mercato.

Il futuro del Milan è ancora tutto da scrivere soprattutto per quel che riguarda la prossima guida tecnica che prenderà il posto di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Sembra ormai tramontata la pista che portava a Julien Lopetegui. Società e dirigenti sembrano si siano piegati al volere dei tifosi che si sono opposti fermamente all’arrivo dell’allenatore spagnolo.

In questo momento ci sono diversi altri nomi in ballo ed in lizza, ma una decisione verrà presa soltanto nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Dipenderà dal nuovo tecnico milanista ovviamente anche il mercato e la scelta dei profili giusti che possano migliorare la rosa a disposizione.

Al momento appare assai certo che sono soprattutto tre i ruoli che andranno rinforzati. L’attacco con una punta centrale da oltre venti gol a stagione; la difesa con un difensore centrale forte ed affidabile; il centrocampo con un centrocampista difensivo e di contenimento, capace anche e soprattutto di fare filtro in mediana.

Questo ovviamente al netto di clamorose e remunerative cessioni che potranno arrivare a fronte di proposte irrinunciabili. I tre big rossoneri sono considerati ovviamente Maignan, Theo Hernandez e Leao e partiranno soltanto se dovesse arrivare un’offerta come quella che arrivò l’estate scorsa per Tonali.

Milan, il futuro di Leao resta in bilico

Rafael Leao, però, resta certamente un tema in casa Milan. Il talento portoghese è sicuramente il calciatore con le maggiori qualità tecniche all’interno della rosa rossonera, oltre a quello in grado di fare maggiormente la differenza. La sua discontinuità, la sua incostanza e la sua poca propensione all’impegno ed al sacrificio, però, continuano a far discutere.

Leao resta in bilico tra l’essere un grandissimo campione ed un fenomeno in rampa di lancio e l’essere la classica promessa disattesa e mai esplosa e mantenuta. Il tempo, però, nel frattempo passa e tutti continuano ad aspettarsi un salto di qualità definitivo che continua a non arrivare. Ecco perché, a fronte di una proposta indecente, il Milan potrebbe davvero pensare anche ad una sua cessione in estate.

Mercato Milan, piace molto Bonny del Parma

Del resto, anche se con mille punti di domanda ed interrogativi, i dirigenti rossoneri sembrano aver già individuato il sostituto ideale dell’asso portoghese. Parliamo di Ange-Yoan Bonny, stella indiscussa del Parma che ha da poco ottenuto la promozione in Serie A. Sua la rete al 50′ che ha sbloccato la gara a Bari, poi finita 1-1, ma che comunque è valsa la promozione ai ducali. Ma più che bomber, Bonny, è stato l’assist-man della squadra (sette in stagione).

Una stagione da grande protagonista per il giovane esterno offensivo parmense che, oltre le 4 reti in Serie B, ne conta anche ben 3 in Coppa Italia. Classe 2003, Bonny è di nazionalità francese ed è arrivato a Parma nell’estate 2021, a soli 17 anni. Il suo talento è finito nel mirino di tanti club italiani e non, ma al momento è il Milan quello che sembra maggiormente interessato.