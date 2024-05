Juve, bonifico inquietante: 10 milioni per uno che ne vale 40 | Accettato per necessaria liquidità

La società bianconera ha necessità di incassare durante la prossima estate anche per poter fare mercato. Intanto arriva un’importante ufficialità.

Quella che sta per avvicinarsi sarà la prima vera sessione di calciomercato in cui si potrà vedere finalmente la mano di Cristiano Giuntoli in casa Juventus. Una finestra importante che vedrà protagonista l’ex direttore sportivo del Napoli che a Torino sperano possa davvero ripercorrere quanto fatto in azzurro.

L’attuale Football Director bianconero sa che in questo momento alla Juventus non ci sono più le possibilità di un tempo e che sono ormai impossibili le spese folli che si sono viste in altri periodi ed i altri contesti storici bianconeri.

Ci dovrà essere spazio quindi per idee e ingegno, ma soprattutto per tutta la capacità di creare una rosa anche con eventuali parametri zero o cessioni importanti e dolorose. Sicuramente in casa Juve si proseguirà sul solco dei giovani e dell’ulteriore abbassamento dell’età media della rosa.

Oltre a questo, però, ci sarà anche la necessità di garantire un certo equilibrio nel bilancio tra entrate ed uscite e quindi la Juventus cercherà anche di recuperare quanto più denaro possibile dai giocatori che sono in prestito in giro per l’Italia. Sarà da queste plusvalenze che dipenderà tantissimo il mercato bianconero.

Dal prestito al titolo definitivo, operazione ufficiale per la Juve

Per poter rinforzare soprattutto il centrocampo e mettere le mani anche sugli altri reparti, quindi, sarà importante riuscire a fare cassa. In tal senso ecco la prima importante notizia ed un’ufficialità attesa, ma che comunque comincia a smuovere le acque anche in casa bianconera.

La notizia era già nell’aria da qualche settimana, ma è arrivata l’ufficialità soltanto al termine dell’ultimo weekend, con il raggiungimento della 25esima presenza stagionale in campionato del calciatore. Così è arrivata anche la nota della NGA Sport, agenzia che ne cura gli interessi professionali. Koni De Winter è stato riscattato e passa a tutti gli effetti dalla Juventus al Genoa.

Scatta l’ufficialità, De Winter è un calciatore del Genoa

Il 22enne difensore belga era stato prelevato in prestito la scorsa estate ed ora diventa ufficialmente del Genoa a fronte di un corrispettivo di 8 milioni di euro. Una cifra che potrebbe salire di altri due milioni nel caso in cui nei prossimi anni il giocatore dovesse raggiungere i traguardi sportivi e professionali inclusi nell’accordo tra i due club.

De Winter ha intanto firmato il suo nuovo contratto con il club del capoluogo ligure, legandosi fino al 30 giugno 2028. Nel corso di questa stagione l’ex Empoli ha disputato 28 partite tra campionato e Coppa Italia, trovando anche lo scorso 23 marzo nell’amichevole contro l’Eire il debutto nella nazionale maggiore del Belgio.