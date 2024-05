Vinto dove gli altri facevano papere | Sommer dice addio: il sostituto dalla Nazionale Italiana.

Dopo aver vinto lo Scudetto da protagonista, Sommer potrebbe lasciare l’Inter, Marotta vuole puntare sul portiere della Nazionale italiana

Terminati i festeggiamenti per lo Scudetto e la Seconda stella, l’Inter ha ancora quattro partite prima di finire questo trionfale campionato, giocato ad altissimi livelli e con una continuità di risultati che ha ricordato la Juventus dello scorso decennio. Serie A vinta con un mese di anticipo con i nerazzurri dominanti in ogni zona del campo, per merito della proposta di calcio portata avanti da mister Simone Inzaghi.

L’Inter del futuro ripartirà dal tecnico emiliano che continua il ciclo vincente inaugurato tre anni fa con il club milanese e con il primo campionato conquistato nella sua carriera da allenatore.

Una rosa che sarà modificata con pochi e funzionali ritocchi per tenere alto la competitività del gruppo e senza allargare troppo il parco giocatori, con la società convinta che con questo numero tutti possano avere il giusto minutaggio e sentirsi partecipi del progetto.

Da luglio si aggregheranno allo spogliatoio due giocatori di caratura internazionale che hanno già trovato l’accordo con Beppe Marotta e firmato con i nerazzurri a parametro zero. Si tratta del centrocampista polacco Zielinski e dell’attaccante iraniano Taremi, pronto al ruolo di vice Lautaro.

Provedel in lizza per la porta dell’Inter in caso di partenza di Sommer

Per il futuro della porta Sommer non è certo della permanenza, dopo una stagione da protagonista in cui ha mostrato una certa affidabilità tra i pali, senza papere di alcun tipo. Il portiere svizzero sarebbe nel caso sostituito da Ivan Provedel.

Come riferito dal Corriere dello Sport, la Lazio ha preso una decisione precisa sul futuro del suo estremo difensore, fresco di adeguamento dell’ingaggio e con un contratto in scadenza nel 2027. Per Lotito e Fabiani il portiere non è incedibile ma per concedere il via libera alla partenza servirà un’offerta intorno ai 30 milioni di euro, che potrebbe essere ammortizzata con qualche contropartita tecnica.

La porta dell’Inter e la difficile conferma di Sommer

Dopo la partenza di Onana la passata estate, per ben 50 milioni a Manchester, sponda United, l’Inter ha trovato come degno sostituto Sommer, arrivato negli ultimi giorni di mercato una volta risolto il contratto che lo legava al Bayern Monaco.

Se il giocatore dovesse decidere di provare un’esperienza altrove, l’Inter correrà ai ripari anche se la dirigenza spera che possa trattenersi almeno per un altro anno.